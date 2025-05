Médico sobre erro em diagnóstico de transtorno de Fabiana Karla: 'Não é incomum'

Fabiana Karla recebeu o diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e depois descobriu que esse não era o seu quadro

Nas últimas horas, Fabiana Karla (49) surpreendeu os fãs ao contar que recebeu um diagnóstico errado há dois anos. Em 2023, a atriz foi diagnosticada com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), mas uma conversa nos bastidores do programa Sem Censura, da TV Brasil, despertou sua curiosidade para entender mais sobre a inquietação que sentia. Com ajuda médica, a apresentadora descobriu que possui superdotação.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Sergio Jordy explica que ser superdotado compreende uma habilidade acima da média do ponto de vista cognitivo, criativo, acadêmico, artístico e/ou psicossocial. "O paciente apresenta aumento do quociente de inteligência (QI) facilidade para resolver problemas complexos com pensamento crítico às vezes divergente, grande velocidade de aprendizagem", diz.

Apesar disso, os superdotados ainda conseguem resolver problemas com rapidez, "podendo avançar na escola muito mais rápido com destaque acadêmico pela memória privilegiada com alta criatividade e inovação, muitas vezes assumindo liderança em temas estimulantes". "E como desafios, muitas vezes apresenta muita inteligência com ainda muito pouca maturidade, causando conflitos e dificuldade para fazer amigos em alguns casos, além da sensibilidade que pode ser exacerbada", reforça.

Em seu relato, a apresentadora falou sobre o diagnóstico errado de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). À CARAS Brasil, o neurologista confirmou que a confusão entre a observação dos dois quadros ainda é comum.

"Não é incomum a confusão diagnóstica com o TDAH, por conta do tédio com assuntos considerados muito fáceis, acaba sendo repetitivo, causando aborrecimento e impaciência, por vezes causando comportamento disperso, inquieto e muito emocional. Quando há dificuldades escolares, de relacionamento e comportamentais, há como diferenciar através de avaliações neurológicas, psicológicas, com teste de QI, avaliação emocional e testes de função executiva e atenção", finaliza.

