Médico sobre diagnóstico enfrentado por Samara Felippo: 'Tem que ser tratado rápido'

Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Henrique Carrascossi explica o diagnóstico que afetou Samara Felippo e reforça a importância do tratamento precoce

Samara Felippo (46) passou por um episódio envolvendo sua saúde que repercutiu bastante. No ano de 2020, a atriz contou que ficou três dias internada após sofrer com os sintomas de uma forte infecção urinária, onde chegou a apresentar crise de tremedeira .

Hoje, ela está completamente recuperada, mas à época desabafou: "Eu tive pielonefrite. É uma infecção urinária causada por uma bactéria que atinge os rins. Estou colhendo a longo prazo por causa de maus cuidados comigo mesma", disse Samara Felippo nas redes sociais no ano de 2020.

O que diz o nefrologista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Henrique Carrascossi, médico nefrologista, há 15 anos especialista em doenças dos rins e coordenador do Instituto do Rim Carrascosi . Ele explica sobre o quadro.

"A infecção urinária alta é o que chamamos de pielonefrite. Então, é uma infecção urinária no rim, geralmente são infecções graves, pois este órgão é vascularizado e um bactéria naquele local se espalha para o corpo rapidamente", declara.

Dados que chamam a atenção

Estudos da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) apontam que cerca de 10 milhões de brasileiros sofrem com alguma disfunção renal. E são diversos os tipos de doença renal que podem se manifestar na forma crônica ou aguda. Por isso, o Dr. Henrique chama a atenção para importância do diagnóstico precoce.

"É importante sempre tratar e procurar atendimento médico o mais rápido possível, quando você tem algum sinal de infecção na via urinária. Tem que ser tratado rápido porque infecções de pielonefrite podem ser muito graves e acometem sempre mais mulheres", finaliza o Dr. Henrique ao avaliar o caso da atriz Samara Felippo.

Leia também: Médico explica sintoma da infecção que atingiu Samara Felippo: 'Sinal de alerta importantíssimo'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: