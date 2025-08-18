CARAS Brasil
  Médico sobre diagnóstico enfrentado por Samara Felippo: 'Tem que ser tratado rápido'
Bem-estar e Saúde / ENTENDA

Médico sobre diagnóstico enfrentado por Samara Felippo: 'Tem que ser tratado rápido'

Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Henrique Carrascossi explica o diagnóstico que afetou Samara Felippo e reforça a importância do tratamento precoce

Dr. Henrique Carrascossi
por Dr. Henrique Carrascossi

Publicado em 18/08/2025, às 17h36

No ano de 2020, Samara Felippo teve pielonefrite e hoje está totalmente recuperada - Foto: Patrícia Devoraes/ Brazil News
No ano de 2020, Samara Felippo teve pielonefrite e hoje está totalmente recuperada - Foto: Patrícia Devoraes/ Brazil News

Samara Felippo (46) passou por um episódio envolvendo sua saúde que repercutiu bastante. No ano de 2020, a atriz contou que ficou três dias internada após sofrer com os sintomas de uma forte infecção urinária, onde chegou a apresentar crise de tremedeira

Hoje, ela está completamente recuperada, mas à época desabafou: "Eu tive pielonefrite. É uma infecção urinária causada por uma bactéria que atinge os rins. Estou colhendo a longo prazo por causa de maus cuidados comigo mesma", disse Samara Felippo nas redes sociais no ano de 2020. 

O que diz o nefrologista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Henrique Carrascossi, médico nefrologista, há 15 anos especialista em doenças dos rins ecoordenador do Instituto do Rim Carrascosi. Ele explica sobre o quadro.

"A infecção urinária alta é o que chamamos de pielonefrite. Então, é uma infecção urinária no rim, geralmente são infecções graves, pois este órgão é vascularizado e um bactéria naquele local se espalha para o corpo rapidamente", declara. 

Dados que chamam a atenção

Estudos da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) apontam que cerca de 10 milhões de brasileiros sofrem com alguma disfunção renal. E são diversos os tipos de doença renal que podem se manifestar na forma crônica ou aguda. Por isso, o Dr. Henrique chama a atenção para importância do diagnóstico precoce. 

"É importante sempre tratar e procurar atendimento médico o mais rápido possível, quando você tem algum sinal de infecção na via urinária. Tem que ser tratado rápido porque infecções de pielonefrite podem ser muito graves e acometem sempre mais mulheres", finaliza o Dr. Henrique ao avaliar o caso da atriz Samara Felippo.

Dr. Henrique Carrascossi

Dr. Henrique Carrascossi: Médico Nefrologista (CRM 125.571) há 15 anos, especialista em doenças dos rins, com residência médica e título de especialista em nefrologia pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) e Associação Médica Brasileira (AMB). Professor de medicina da Universidade de Araraquara (UNIARA) e supervisor do programa de residência médica em clínica médica da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) na UNIARA. Também atua como médico coordenador assistencialista da enfermaria de clínica médica do Hospital de Ensino da Santa Casa de Araraquara, além de coordenar o Instituto do Rim Carrascossi.

