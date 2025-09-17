Médico sobre cirurgia realizada por Orlando Morais: ‘A recuperação é muito desafiadora’

Esposo de Gloria Pires, Orlando Morais revelou ter realizado uma cirurgia por questões de saúde; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Paulo Reis avalia o caso

O cantor Orlando Morais, que é marido da atriz Gloria Pires, passou por uma nova cirurgia. No último domingo, 14, ele contou que já está na fase de recuperação e apareceu usando um acessório médico na região do maxilar. O artista realizou uma cirurgia para corrigir a apneia , que era um problema de saúde que o atrapalhava na hora de dormir.

“Acabei de fazer a cirurgia com a bucomaxilar. Passei 60 e tantos anos sem dormir direito. Fiz o exame de apneia e descobri. Essa é a segunda cirurgia e, graças a Deus, a última. Recomendo a todas as pessoas fazerem esse exame, é uma cirurgia difícil, de difícil a recuperação, mas vale a pena”, disse ele no vídeo.

O que diz o médico especialista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o médico Dr. Paulo Reis, otorrinolaringologista graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e com tem Título de Especialista em Otorrinolaringologia pelo Hospital das Clínicas da UFMG e em Medicina do Sono pela ABMS.

“A apneia do sono é um distúrbio do sono caracterizado por pausas repetidas na respiração durante a noite. Essas interrupções reduzem a oxigenação do corpo e fragmentam o sono, impedindo que ele seja reparador. Se não tratada, a apneia aumenta o risco de hipertensão, arritmias, infarto, AVC e até diabetes. Além dos impactos na saúde cardiovascular e metabólica, a doença compromete a memória, a concentração e a disposição no dia a dia”, declara.

Quando realizar a cirurgia?

Cerca de 100 milhões de pessoas no mundo sofrem de apneia obstrutiva do sono (AOS), segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) . O Dr. Paulo Reis aponta que a cirurgia é indicada quando o paciente apresenta alterações anatômicas nas vias aéreas que dificultam a passagem do ar e quando outros tratamentos, como aparelhos intraorais ou CPAP, não foram eficazes ou tolerados.

“É uma decisão que depende de avaliação criteriosa, considerando o grau da apneia, os sintomas e o impacto na qualidade de vida do paciente. Sabendo que a cirurgia tem uma recuperação que requer um alto nível de cuidado, é de suma importância que o paciente esteja ciente de como será o pós operatório e saber que o resultado da cirurgia poderá as vezes regredir com o tempo”, avalia.

Recuperação desafiadora

Na legenda, Orlando Morais escreveu: “Eu resolvi gravar este vídeo, mesmo com muita dificuldade em articular as palavras, para alertar quanto à apineia, condição que traz muitos danos à saúde, de forma geral. Após 62 anos sem dormir e respirar direito decidi me cuidar. Cuide-se, você também. Ótimo dia“. O Dr. Paulo Reis fala sobre depois da cirurgia.

“A recuperação é muito desafiadora principalmente nas cirurgias esqueléticas, aquelas que envolvem avanço da maxila e mandíbula, pois envolve secções ósseas e reposicionamento dos mesmos. Como se trata de regiões que não poderão ser imobilizados pois precisamos comer, falar, engolir e respirar, isso pode gerar dor, inchaço e desconforto mais prolongados em comparação a outras cirurgias. É um processo que demanda paciência tanto do paciente quanto da equipe médica”, diz.

Abaixo, o médico lista quais os cuidados em cirurgias como do cantor Orlando Morais:

Incluem seguir rigorosamente as orientações médicas quanto à alimentação, geralmente com dieta pastosa ou líquida no início;

Manter repouso vocal e físico;

Uso correto das medicações prescritas para dor e inflamação também é essencial;

Outro ponto importante é evitar exposição a infecções, manter a higiene oral adequada e comparecer às consultas de acompanhamento para monitorar a evolução da cicatrização.

