Médico revela falha que atrasou diagnóstico de Joe Biden: 'É o principal erro'

Após o ex-presidente Joe Biden revelar diagnóstico de câncer, médico explica à CARAS Brasil que houve um erro que atrasou a detecção da doença

O recente diagnóstico de câncer de próstata com metástase óssea em Joe Biden, ex-presidente dos Estados Unidos, acendeu um alerta entre especialistas. Aos 82 anos, ele descobriu a doença em estágio avançado, com um escore de Gleason 9, quase o máximo da escala, que vai até 10, indicando alta agressividade. Mas o que a situação dele revela sobre os riscos da detecção tardia?

Quais sinais o corpo dá antes do câncer avançar tanto?

Segundo o oncologista Elge Werneck, em entrevista à CARAS Brasil, o erro mais comum entre os homens é esperar pelos sintomas para procurar ajuda médica . No caso de Biden, o câncer só foi identificado após sintomas urinários e a detecção de um nódulo, algo típico de fases mais graves da doença.

"Esperar sintomas é o principal erro da população geral. Isso porque, em fases iniciais, quando o câncer tem mais de 95% de chances de cura, não há a ocorrência de sintomas. Conclui-se, assim, que sintomas normalmente estão ligados a doenças avançadas", afirma o especialista.

Por que tantos homens ainda evitam exames simples e rápidos?

O toque retal e o exame de PSA são os principais aliados na detecção precoce do câncer de próstata, mas ainda enfrentam resistência por questões culturais, como explica Werneck.

"A demora de homens em buscar o apoio médico e urológico é, em especial, uma questão cultural. O homem não permite ser examinado, ser tocado, e acredita que por ser o alicerce familiar, está imune a problemas de saúde", observa.

Apesar disso, ele aponta avanços importantes entre as gerações mais jovens: "A boa notícia é que as gerações contemporâneas estão entendendo melhor essas necessidades e são mais abertos aos cuidados médicos que a população mais idosa. Vale lembrar que um exame clínico, que dura 6 segundos, associado à dosagem do PSA no sangue, tem mais de 80% de sensibilidade no diagnóstico do câncer de próstata. Isso, sim, salva vidas".

O que o diagnóstico tardio muda no tratamento e nas chances de cura?

Com o câncer já avançado e atingindo os ossos, como no caso de Biden, o tratamento se torna mais delicado, especialmente em pacientes da terceira idade.

"Diagnósticos tardios tendem a exigir tratamentos mais intensivos, e estes geralmente causam mais eventos adversos. Caso o idoso seja frágil, ocasionalmente as melhores opções terapêuticas nem serão oferecidas, vistos riscos de toxicidade. De qualquer forma, há sempre opções disponíveis para todos os pacientes, devendo ser observadas questões de tolerância e segurança", explica Werneck.

O caso do ex-presidente Biden reforça uma mensagem clara que deve ser seguida: quanto mais cedo for feita a detecção, maiores são as chances de cura e qualidade de vida . A prevenção continua sendo a melhor aliada contra o câncer de próstata.