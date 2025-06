Médico revela desafio da rotina fitness de Xuxa Meneghel: 'O corpo dificulta o ganho'

Xuxa Meneghel mantém rotina intensa de treinos mesmo após cirurgia e médico explica à CARAS os limites para saúde muscular após os 60

Aos 62 anos, Xuxa Meneghel chama atenção pela disposição e rotina intensa de treinos. Mesmo após uma artroscopia no joelho em janeiro, a apresentadora segue focada em hipertrofia e condicionamento físico. O principal objetivo: combater a sarcopenia, uma perda natural de massa muscular que ocorre com o envelhecimento.

Em entrevista para a CARAS Brasil, o médico especialista em emagrecimento e performance física João Branco explicou os desafios que envolvem a busca por saúde e força muscular na maturidade, e o que é preciso levar em consideração para manter o corpo em movimento com segurança.

Manter o músculo é manter a saúde

Segundo o médico, o ganho de massa muscular após os 60 anos é possível, mas exige mais atenção: "Após os 60 anos, já é marcante como o corpo dificulta, por causa do envelhecimento, o ganho de massa muscular. Mas quem envelhece com mais massa muscular, envelhece de uma maneira mais saudável, principalmente pela relação de qualidade também de melhora cognitiva do cérebro com a manutenção do músculo", explica.

Ele reforça que essa preservação é fundamental para o envelhecimento saudável: "O desafio principal é que, naturalmente, a gente perde. E manter massa muscular é manter saúde. Quem se mantém saudável, mantém a massa muscular", acrescenta.

O que é sarcopenia?

A condição que Xuxa tenta combater nos treinos tem nome: sarcopenia . O termo se refere à perda de massa magra que começa por volta dos 40 anos e se intensifica após os 60.

"Sarcopenia é exatamente o termo usado para a perda de massa muscular, de massa magra, que é normal a partir dos 40 anos e muito mais intensa a partir dos 60", detalha o médico.

Para o especialista, existem três pilares essenciais para prevenir esse quadro: "O treinamento físico, a alimentação adequada e o ajuste hormonal são os principais fatores para preservar a massa muscular, evitando a sarcopenia".

Ele ainda destaca como os músculos são fundamentais além da estética: "Lembrando que o coração tem músculo, o intestino tem músculo, toda a parede cardiovascular — a contração e o relaxamento de vasos, artérias — envolvem massa muscular, fibras musculares. Então, tudo isso ajusta para que a fisiologia corporal fique equilibrada", reforça.

Treinar com segurança é possível, mesmo com limitações

Quem enfrenta lesões ou doenças articulares, como a própria Xuxa após a cirurgia no joelho, pode e deve continuar se movimentando, desde que com orientação e moderação. A musculação, embora importante, não é a única opção eficaz.

"A sarcopenia não é evitada somente com atividade de musculação. A gente sabe que outras atividades, principalmente atividades de resistência, os treinos resistidos, não apenas com carga, também contribuem para a manutenção da massa magra", esclarece o médico.

Ele aponta caminhos alternativos e seguros: "É bom evitar, principalmente para pessoas que têm doenças articulares, atividades muito extensas que sobrecarregam as articulações, como corridas, maratonas, esse tipo de coisa. Mas atividades resistidas com elástico, um pilates focado para isso, atividades em estúdios, promovem contração muscular por mais tempo, e não necessariamente com carga, ajudando a evitar a sarcopenia".

