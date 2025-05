Médico revela como encontrou Marrone após queda: 'Tinha um...'

O médico Ismar Júnior presenciou a queda sofrida pelo cantor Marrone. Ele correu ao palco para prestar socorro e deu detalhes do que aconteceu

O cantor Marrone, da dupla sertaneja Bruno & Marrone, sofreu uma queda de três metros de altura durante um show em Goiânia, Goiás, no último dia 10. Cerca de 7 mil pessoas estavam na plateia naquela noite. Entre elas, o médico Ismar Júnior, que correu para o palco ao presenciar o acidente. Em entrevista ao Fantástico neste domingo, 18, o especialista contou detalhes do que presenciou.

"Deu para ver de imediato que ele estava consciente, mas confuso. 'Como é que você chama, onde você tá, sabe o que aconteceu?'", relembrou o especialista sobre o que perguntou para o cantor. "Qual é seu nome? E eu falei", confirmou o artista.

"Tinha um sangramento visível, mas eu não consegui identificar na hora de onde. E uma lesão na mão. Acredito que deve ter tido uma fratura na mão", continuou o médico.

O que aconteceu com Marrone?

Ainda durante a reportagem do Fantástico, deu detalhes do acidente que resultou em 15 pontos na testa, cinco costelas trincadas e um machucado na mão. O artista relatou que a queda aconteceu no fim do show, enquanto distribuía rosas para o público, como faz tradicionalmente.

"Naquele momento, eu não vi mais nada. Acho que eu pisei falso, eu caí foi reto. Foi um minuto, mais ou menos, de apagão", detalhou ele, que completou dizendo que estava distraído no momento. “Nossa equipe é muito profissional. Eles sempre passam essa fita, o lugar que a gente pode ir, o lugar que a gente não pode ir. Acho que aquele dia eu estava um pouco distraído”, afirmou.

Por causa da queda, Marrone sofreu ferimentos na mão e na testa, além de ter trincado cinco costelas. Ele segue em casa, em repouso, ainda com curativos. "Minha mão hoje está doendo, ainda dói. Quem me inspirou foi a sanfona, desde que comecei minha carreira. Agora não dá pra tocar, não", contou.

Quais são os riscos do trauma de Marrone?

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico Rodrigo Surjan explicou que é comum chamar quedas, como a que o cantor Marrone passou, de trauma. Ele apontou que, especialmente quando o paciente cai de uma altura maior, há riscos para sua saúde. Continue lendo aqui!

