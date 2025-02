Médico reforça cuidados com hidratação de Preta Gil durante tratamento: 'Tem essa relação'

Em entrevista à CARAS Brasil, o nefrologista Henrique Carrascossi explica os cuidados com a alimentação e hidratação de Preta Gil no combate ao câncer

Preta Gil (50) segue internada após sua cirurgia para retirada de tumores, que durou 21 horas, realizada em dezembro do ano passado. A artista está sendo amparada por uma equipe multidisciplinar para cuidar de sua reabilitação, que conta com diversas frentes fundamentais para o processo.

No ano passado, a cantora precisou ser internada duas vezes depois de receber o diagnóstico de cálculo renal. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico nefrologista Henrique Carrascossialerta para os cuidados com Preta Gil após colocar a bolsa de colostomia definitiva e qual a relação do equipamento e o sistema urinário.

Segundo o especialista, pacientes que utilizam bolsa de colostomia precisam ficar atentos para evitar a desidratação. O Dr. Henrique também chama atenção para a alimentação da cantora, pois com a bolsa de colostomia, o trânsito intestinal não vai passar mais no cólon, por isso uma parte do processo no intestino que faz a absorção de líquidos e de sais minerais é desviada.

"Esses pacientes têm que ter uma dieta muito balanceada, com acompanhamento de nutrólogos, nutricionistas, porque na maioria das vezes eles têm que fazer uma ingesta de nutrientes específicos em maior quantidade", explica.

Preta Gil precisou passar por uma cirurgia, no final do ano passado, ao sentir dor na região dos rins. Por conta deste histórico, o nefrologista reforça a importância dos cuidados com a hidratação da cantora para não ter novos problemas nos sistema urinário.

"Esse é o maior problema dessa cirurgia de colostomia ou ileostomia: a desidratação. Precisa de um acompanhamento rigoroso da função dos rins para não desenvolver uma insuficiência renal. Tem essa relação também. A desnutrição é uma complicação. Ela fazendo um segmento correto com nutricionista, tudo certinho, com nutrólogos, ela vai conseguir manter uma dieta balanceada e a hidratação também suficiente para ela não gerar um processo de desidratação e ter uma essência renal", finaliza o Dr. Henrique ao analisar caso da cantora Preta Gil.

Leia mais em:Médico orienta cuidados com Preta Gil após colocar bolsa de colostomia definitiva: 'Chance maior'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: