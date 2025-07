Médico que cuidou de Preta Gil fala sobre como é perder um paciente: ‘Tempo em silêncio’

Médico oncologista que cuidou de Preta Gil compartilha reflexão sobre como é seguir em frente após a morte de um paciente

A morte da cantora Preta Gil causou comoção no Brasil na última semana desde a notícia da morte no domingo até o velório na sexta-feira. A artista recebeu diversas mensagens dos amigos, familiares e fãs. Agora, um dos médicos que cuidou dela ao longo da luta contra o câncer falou sobre como é perder um paciente.

Nas redes sociais, o médico cirurgião oncológico Frederico Teixeira compartilhou uma foto ao lado de Preta Gil e Gilberto Gil e falou sobre como é seguir em frente depois que um paciente morre. Ele destacou a importância de honrar a pessoa que esteve sob seus cuidados por causa do vínculo que foi criado ao longo do tratamento.

"Quando alguém que cuidamos partiu. “Você precisa seguir em frente. A próxima pessoa merece toda a sua compaixão e consideração, assim como aquela pessoa que partiu.” É assim que a Medicina contemporânea nos ensina; a seguir adiante… É real, mas não é natural esperar que quem cuida, simplesmente continue cuidando da próxima pessoa e, em seguida, da seguinte. Um cuidado médico contínuo leva a outras conexões que vão além da relação estritamente técnica. O tempo passa e você passa a se conectar cada vez mais com a pessoa que recebe seus cuidados; passa a conhecer mais sobre a história dela, seus gostos e suas vontades; passa a conhecer sua coragem e o seus medos; passa a vivenciar as alegrias e as tristezas", disse ele.

E completou: "Essa conexão também acontece com aqueles que são a rede de apoio de quem você cuida. Às vezes, é preciso algum tempo em silêncio para relembrar e demonstrar respeito pelo paciente e permitir que os profissionais honrem brevemente o desafio que foi cuidar de alguém e o privilégio de ter estado presente nesse período delicado da vida daquela pessoa. Mais uma vez, William Osler tem razão: “A prática da medicina é uma arte, não um ofício; uma vocação, não um negócio; uma vocação na qual seu coração será exercitado igualmente com sua cabeça”".

O médico Frederico Teixeira fez parte da equipe de profissionais da saúde que cuidou de Preta Gil na época em que ela passou pela cirurgia de 21 horas em dezembro de 2024. Ela fez o procedimento para remover alguns focos de tumores da região do abdômen.

A morte de Preta Gil

Preta Gil morreu aos 50 anos neste domingo, 20, enquanto estava nos Estados Unidos para realizar um tratamento experimental contra o câncer. Ela foi diagnosticada em 2023 com um tumor colorretal e realizou cirurgias e tratamentos com quimioterapia contra a doença. Porém, ela teve metástases em 2024 e retomou o tratamento, mas seu caso se agravou e ela não tinha mais possibilidade de tratamento no Brasil. Em maio de 2025, a estrela viajou para os Estados Unidos para buscar novos tratamentos por lá, mas seu caso se agravou e ela veio à óbito.

