Médico orienta cuidados com Preta Gil após colocar bolsa de colostomia definitiva: 'Chance maior'

Em luta contra o câncer, Preta Gil colocou uma bolsa de colostomia definitiva; a cantora se recupera de uma cirurgia de 21 horas

A cantora Preta Gil (50) enfrenta um tratamento contra um câncer colorretal e passou por uma longa cirurgia no final do mês de dezembro. Aos poucos, ela tem compartilhado com seus fãs momentos da sua recuperação. Nas redes sociais, a estrela contou que colocou uma bolsa de colostomia definitiva em seu abdômen.

No ano passado, a artista precisou ser internada duas vezes depois de receber o diagnóstico de cálculo renal. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico nefrologista Henrique Carrascossialerta para os cuidados com Preta Gil após colocar a bolsa de colostomia definitiva e qual a relação do equipamento definitivo e o sistema urinário.

Nas redes sociais, a cantora detalhou: "Eu estou me acostumando com a minha bolsinha de colostomia. Sim, eu tive que colocar uma bolsa de colostomia dessa vez definitiva e não provisória". relatou Preta Gil. Segundo o especialista, pacientes que utilizam bolsa de colostomia precisam ficar atentos para evitar a desidratação.

"Esses pacientes, eles têm uma chance maior de fazer desidratação, e aí vem a questão renal. Se você deixar um paciente desidratar bastante, a desidratação pode ser severa, você tem quadros de insuficiência renal. Então, precisa ser monitorado certinho qual é o débito da bolsa", esclarece.

O nefrologista explica que, com a bolsa de colostomia ou ileostomia, o trânsito intestinal, não vai passar mais no cólon. Uma parte do intestino que faz a absorção de líquidos e de sais minerais. Como Preta Gil já teve problemas anteriores na região do rins, o Dr. Henrique Carrascossi afirma que a cantora precisa ter uma atenção com a dieta para evitar ficar desidratada.

"Ela tem que fazer uma dieta muito balanceada, com nutrientes, alimentos ricos em líquidos, alimentos ricos em nutrientes, para que o organismo dela consiga absorver [os nutrientes] antes de chegar na bolsa, na bolsinha, o organismo dela consiga absorver em outras partes do intestino. Então, esse é o maior problema dessa cirurgia de colostomia ou iliostomia, a desidratação. Precisa de um acompanhamento rigoroso da função dos rins para não desenvolver uma insuficiência renal", finaliza o Dr. Henrique ao analisar caso da cantora Preta Gil.

