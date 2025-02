Médico orienta cuidados com Adriane Galisteu após cirurgia: 'Tempo de tratamento é variável'

Adriane Galisteu revelou que recebeu alta médica após passar por uma cirurgia de emergência para retirada de um cálculo renal

Adriane Galisteu (51) chocou os seguidores ao confessar que passou mal durante sua viagem e após o diagnóstico de infecção urinária alta, ela precisou realizar uma cirurgia de emergência para retirar um cálculo renal. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico nefrologista Henrique Carrascossi explica o diagnóstico da apresentadora e orienta para os cuidados em sua recuperação.

A comunicadora contou nas redes sociais que está melhor de saúde e recebeu alta hospitalar no sábado, 8: "Só passei por aqui [no hospital] para entender por que passei mal na viagem e tive um febrão. Acabei descobrindo um pequeno cálculo que estava impedindo a passagem da urina, mas não senti dor, apenas febre. Isso acabou prejudicando um pouco o rim, e por isso fiz essa cirurgia", revelou a a apresentadora na sexta-feira, 7.

O Dr. Henrique Carrascossi afirma que o diagnóstico de Adriane Galisteu exige um tratamento rápido, por isso é recomendada a cirurgia. O especialista reforça que cada caso é individual e precisa de acompanhamento médico.

"No dela foi diagnosticado esse cálculo, essa pedra aí no canal, no uréter, e aí realmente isso aumenta a chance de você ter infecção. No nome técnico, ela teve uma pielonefrite obstrutiva. O tratamento é cirúrgico mesmo, tem que tirar a pedra de urgência para poder o rim trabalhar melhor e a infecção ser combatida", esclarece.

QUAIS OS CUIDADOS DURANTE A RECUPERAÇÃO?

A intervenção às pressas feita em Adriane Galisteu aconteceu logo após ela desembarcar no Brasil. A apresentadora estava de férias com a família na Suíça, Itália e Vaticano, e passou a se queixar de dores ainda na viagem. A apresentadora já teve alta médica se recupera em casa.

O Dr. Henrique Carrascossi alerta para os cuidados com Adriane Galisteu após a cirurgia: "Realmente é repouso, uma hidratação rigorosa, bastante hidratação para poder ir limpando o rim e antibiótico. Ela tem que fazer o uso de antibiótico, o tempo de tratamento é variável, depende do paciente".

"O tratamento tem que ser rápido, tem que ser feito exame de imagem para ver se não tem pedra, algum cálculo que possa se complicar mais e também ver se não tem um abscesso no rim, alguma imagem diferente que precisasse de algum tratamento cirúrgico. Mas a princípio o tratamento é apenas clínico, com antibiótico, repouso e hidratação", finaliza o Dr. Henrique Carrascossi ao analisar caso da apresentadora Adriane Galisteu.

