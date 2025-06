Médico lista três casos em que tratamento de Juliette é indicado: 'Controle da dor'

Campeã do BBB 24, Juliette sofreu uma microfratura no nariz e passou por um tratamento conservador; entenda como funciona

Campeã do BBB 21, a cantora Juliette Freire (35) mostrou para os fãs e seguidores que sofreu uma microfratura no nariz no início do mês de maio. À época, ela passou por um tratamento conservador, que pode ser indicado em alguns casos.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica que, para casos como o de Juliette , o foco do tratamento não está em fazer uma cirurgia. "Nesse caso, o foco é o controle do inchaço e da dor, geralmente com gelo, analgésicos e anti-inflamatórios."

Apesar de ser um tratamento menos invasivo, o especialista reforça a importância de um acompanhamento médico na etapa. "O acompanhamento deve ser criterioso para garantir que a fratura não evolua com alterações que exijam intervenção futura."

Biancardi também explica que existem algumas situações em que o tratamento conservador é indicado para fraturas como a que a ex-BBB sofreu. Abaixo, ele lista três casos que são tratados de forma mais conservadora; confira!

A fratura não apresenta desvio significativo;

Não há obstrução respiratória importante;

E quando o paciente não apresenta queixas estéticas ou funcionais relevantes.

A campeã da 21ª edição do reality global sofreu a fratura em casa, após bater o rosto em uma porta de vidro. Ela contou, através de seu perfil no Instagram, que foi ao hospital após perceber um inchaço na região do nariz e da boca, e recebeu a indicação para fazer o tratamento conservador.

O médico também explica que existem casos em que a cirurgia é necessária, como por exemplo, quando há persistência de dor, desvio ou instabilidade da pirâmide nasal mesmo após o edema regredir.

