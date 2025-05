Médico lista quatro problemas que o tipo de acidente sofrido por Pocah pode causar; saiba quais

Em entrevista à CARAS Brasil, o oftalmologista Hallim Feres Neto detalha o Trauma Ocular, condição enfrentada pela cantora Pocah após acidente doméstico

A cantora Pocah (30) sofreu um acidente doméstico no último sábado, 10, que resultou em uma lesão ocular significativa. Acidentes domésticos muitas vezes são por razões simples, e esse não é exceção: enquanto se preparava para um show no Rio de Janeiro, ao tentar puxar um casaco preso, um elástico com uma ponta metálica atingiu seu olho com força.

A dor intensa e a visão comprometida a levaram a cancelar a apresentação programada para aquela noite. A famosa compartilhou o ocorrido com os fãs, abalada e com o olho bastante vermelho. “Fui puxar um casaco preso, forcei, e o elástico com um ferrinho acertou meu olho. A dor é muito forte”, contou.

Apesar do susto, a artista tranquilizou os seguidores posteriormente, informando que estava em recuperação e que a lesão não causou danos permanentes. “Estou bem, meu olho está bem melhor, tá só vermelho embaixo onde bateu o ferrinho”, explicou.

Em entrevista à CARAS Brasil, o oftalmologista Hallim Feres Neto detalha o que é preciso saber sobre Trauma Ocular. “Lesões oculares podem ocorrer por diversos motivos. No caso de Pocah, foi o impacto de um objeto metálico no olho”, informa.

O médico lista, a seguir, o que esse tipo de acidente pode causar:

Hifema: acúmulo de sangue na câmara anterior do olho (o espaço entre a íris e a córnea);

Descolamento de retina: quando a retina se separa da parte de trás do olho - esse é potencialmente grave, podendo levar à cegueira;

Fraturas orbitais: quebras dos ossos ao redor do olho.

Abrasões ou lacerações corneanas: arranhões ou cortes na córnea.

De acordo com o especialista, em qualquer tipo de lesão, é essencial procurar atendimento oftalmológico imediato para avaliar a extensão da lesão e iniciar o tratamento adequado. “Esse acidente nos mostra a importância de mantermos a nossa atenção aos riscos domésticos”, emenda Hallim, acrescentando algumas lições a seguir:

Cuidado ao manusear objetos com elásticos ou partes metálicas: eles podem causar lesões se não forem manuseados com atenção. Use equipamentos de proteção quando necessário: em atividades que envolvam riscos aos olhos, como trabalhos manuais ou esportes, utilize óculos de proteção. Procure atendimento médico imediato após traumas oculares: mesmo que a lesão pareça leve, é essencial avaliar possíveis danos internos. O mais importante: mantenha objetos potencialmente perigosos fora do alcance de crianças

“O acidente da cantora Pocah serve como um lembrete de que situações cotidianas podem representar riscos à nossa saúde ocular. A prevenção e a são essenciais para evitar lesões nos olhos e também em outras partes do corpo. Ao menor sinal de problema, procure um oftalmologista”, conclui.

