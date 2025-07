Médico lista os principais sintomas de doença autoimune rara de Fernanda Keulla; veja

Na última quinta-feira, 17, Fernanda Keulla respondeu aos questionamentos dos internautas após confirmar o diagnóstico de Síndrome de Sjögren

Na última quinta-feira, 17, Fernanda Keulla (39) publicou um vídeo em suas redes sociais respondendo a uma série de questionamentos de seus fãs em relação ao diagnóstico de Síndrome de Sjögren. Em seu perfil do Instagram, a campeã do BBB 13 respondeu que seu médico chegou à conclusão do quadro pelo fato de ela ter uma predisposição genética a doenças autoimunes em sua família e que seus exames estavam muito alterados.

"Até que, afinal, o meu reumatologista me pediu uma cintilografia das glândulas salivares e um exame ocular. Ambos deram alterações e fecharam o diagnóstico de Síndrome de Sjögren", contou em um vídeo publicado em suas redes sociais.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dra. Lucia Buffulin explica que os sintomas mais comuns da Síndrome de Sjögren estão relacionados à secura, porque as glândulas que produzem saliva e lágrimas são as mais afetadas. "Por isso, os pacientes geralmente apresentam boca seca, dificuldade para engolir, sensação de areia nos olhos e irritação ocular", diz.

"Além disso, podem surgir alterações na pele, como ressecamento, e também nos cabelos. Sintomas sistêmicos são frequentes, incluindo fadiga intensa, dores articulares e musculares. Em alguns casos, pode haver aumento das glândulas salivares e até comprometimento de órgãos internos, como rins e pulmões. É uma doença com manifestações muito amplas, o que torna o diagnóstico um desafio", acrescenta.

A reumatologista ainda reforça que existe sim uma relação desse diagnóstico com predisposição genética, como dito pela ex-BBB. "Pessoas que têm familiares com doenças autoimunes apresentam um risco maior de desenvolver a Síndrome de Sjögren. No entanto, essa não é a única causa: fatores hormonais e ambientais também podem influenciar", destaca.

"Em relação aos sinais que devem chamar a atenção, é importante observar sintomas persistentes, como boca seca, dificuldade para engolir alimentos secos, necessidade frequente de beber água, sensação de areia nos olhos, irritação ocular e olhos avermelhados. Além disso, sinais sistêmicos como fadiga constante, dor nas articulações e inchaço nas glândulas também merecem investigação. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o controle da doença e a qualidade de vida do paciente", finaliza.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por FERNANDA KEULLA (@fernandakeulla)

Leia também: Ex-BBB Fernanda Keulla descobre doença autoimune rara