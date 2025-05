Médico lista fatores de risco da doença do ex-apresentador da Globo: '85% dos casos'

Jonas Almeida passou por cirurgia delicada para retirar 20% do pulmão

Jonas Almeida (45), ex-apresentador da Globo, se recupera de uma cirurgia delicada em que retirou 20% do pulmão após diagnóstico de câncer. Ele, que ficou famoso por apresentar o programa Vanguarda Mix, da TV Vanguarda, afiliada da emissora carioca no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, agora aguarda os próximos passos em busca da cura.

CARAS Brasil entrevista o Dr. Wesley Pereira Andrade, oncologista, que lista os principais fatores da doença que acomete o jornalista. De acordo com o especialista, o tipo de câncer que atinge o paciente é um dos mais comuns do mundo, com cerca de 2,3 milhões de casos por ano.

"O câncer de pulmão é um tumor maligno que se origina nos tecidos pulmonares, geralmente nas células que revestem os brônquios ou os alvéolos. Ele ocorre quando essas células passam a se multiplicar de forma descontrolada. O tabagismo é um dos principais fatores de risco", afirma ele, que lista outros:

Tabagismo ativo (responsável por até 85% dos casos)

Tabagismo passivo

Exposição ocupacional (asbesto, radônio, metais pesados)

Histórico familiar de câncer de pulmão

Poluição atmosférica

Doenças pulmonares crônicas prévias, como DPOC

Idade avançada (mais comum após os 60 anos)

Mutações genéticas

O oncologista afirma que o câncer de pulmão que atinge Jonas não demonstra sintomas no início, o que passa despercebido pela maioria das pessoas, que descobrem mais tarde que são portadoras da doença. Por isso, check-up frequente é importante, já que o diagnóstico precoce proporciona maiores chances de cura. Veja os principais:

Tosse persistente

Dor torácica

Falta de ar

Rouquidão

Escarro com sangue (hemoptise)

Perda de peso inexplicada

Fadiga

Infecções pulmonares de repetição

Apesar de grave, o câncer de pulmão diagnosticado no ex-apresentador da Globo tem cura. "Existe possibilidade de cura, principalmente quando o câncer é diagnosticado precocemente e tratado de forma adequada. Nos casos mais avançados, embora a cura completa seja mais difícil, os tratamentos modernos têm proporcionado melhora significativa na qualidade de vida e aumento da sobrevida", finaliza.