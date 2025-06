Médico lista cinco sinais do vício de Fernando Scherer: 'Existem diferentes'

O ex-nadador Fernando Scherer, nacionalmente conhecido como Xuxa, revelou que conviveu com o vício em álcool; saiba sinais físicos da condição

Ex-nadador, Fernando Scherer (50) falou no início do mês sobre sua luta contra o vício em álcool durante sua carreira nas piscinas. Também conhecido como Xuxa, o ex-atleta conviveu com complicações físicas e mentais da condição, considerada comum no Brasil. Entenda a seguir os principais sinais do vício.

Em entrevista à CARAS Brasil, o clínico geral Rodrigo Surjan explica que existem alguns sintomas físicos que, em geral, surgem em casos como o de Fernando Scherer . "Existem diferentes sinais físicos associados ao alcoolismo."

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que a condição é um problema de saúde pública no Brasil, já que o consumo de álcool é superior à média mundial. Além disso, estima-se que 209 milhões de pessoas em todo o mundo vivam com a dependência.

Ainda de acordo com a organização, a dependência ao álcool é considerada uma doença crônica, caracterizada pelo consumo compulsivo e descontrolado de bebidas alcoólicas, desencadeando uma dependência física e psicológica. Abaixo, Surjan cita cinco sinais do quadro, confira:

Emagrecimento;

Amarelamento ou avermelhamento dos olhos;

Perda de cabelos e unhas frágeis;

Ressecamento da pele;

Diminuição do cuidado pessoal, como higiene precária.

"O alcoolismo pode trazer diversos agravamentos sérios para a saúde, além do quadro psiquiátrico e social associados", aponta ainda o médico. No caso do nadador, por exemplo, o quadro ainda foi associado a uma depressão.

O tratamento do vício, em geral, envolve uma abordagem multidisciplinar, combinando terapias, medicamentos e apoio social. Hoje, no Brasil, existem programas como os Alcoólicos Anônimos (AA), que oferecem apoio e comunidade para pessoas em recuperação.

ENTENDA O VÍCIO DE FERNANDO SCHERER

O pai de Isabella Scherer (29), atriz e campeã da oitava temporada do MasterChef Brasil, falou sobre o vício em entrevista ao programa Domingo Espetacular (Record). "Não era a bebida pela bebida, pelo prazer de beber, era pelo prazer de não estar em contato com uma dor que eu tinha", afirmou.

"Na primeira vez que tomei um porre, passei mal, não gostei, falei que não ia beber de novo, mas não durou muito tempo. Com o tempo, vai se tornando um vício, uma válvula de escape. Baseado na fuga de uma dor. Talvez eu quisesse parar de nadar e não tinha coragem de assumir que queria parar."

Com o passar do tempo e tratamento, o ex-atleta entendeu que gostaria de encerrar sua carreira na natação e, explica que, atualmente, não entra na piscina para nadar. "Já me reconciliei com ela, mas ela ali e eu aqui. Ela na dela e eu aqui. Eu entro com os netinhos, mas não precisa mais nadar."

QUEM É FERNANDO SCHERER?

Nascido em Florianópolis, capital de Santa Catarina, Fernando Scherer é um ex-atleta de natação. Com uma carreira de sucesso, ele teve importante participação na história brasileira do esporte, tendo se especializado nas provas de 50 e 100 metros livres.

