Médico lista cinco atitudes para prevenir quadro do youtuber Pirula: 'Investimento a longo prazo'

Youtuber e biólogo, Pirula precisou ser internado às pressas após sofrer um AVC (acidente vascular cerebral); entenda como evitar o quadro

Paulo Nascimento (43), youtuber e biólogo conhecido como Pirula, foi levado às pressas para o hospital após sofrer um AVC (acidente vascular cerebral), em 25 de maio. O quadro, também conhecido como derrame, é considerado comum no Brasil e possui algumas atitudes que ajudam em sua prevenção.

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico Saulo Nader explica que tanto para jovens, como Pirula , quanto para pessoas mais velhas, a prevenção do AVC começa com o cuidado em relação aos fatores de risco, tendo uma vida mais ativa e, para pacientes com mais de 40 anos, com um check-up anual com um neurologista.

"A saúde do cérebro depende muito de como cuidamos do corpo como um todo, por exemplo, cuidar da mente também é essencial, o estresse crônico e a privação de sono são cada vez mais associados a problemas neurológicos", diz o neurologista. "Prevenção, nesse caso, é um investimento a longo prazo."

Além disso, ele reforça a importância de exames periódios, para pacientes com histórico familiar e doenças específicas. "Incluindo avaliação cardíaca e exames de sangue para investigar possíveis causas genéticas ou autoimunes". Abaixo, Nader lista cinco atitudes fundamentais que ajudam a prevenção do quadro:

Prática regular de exercícios;

Alimentação balanceada;

Controle da pressão arterial;

Não fumar;

Evar uso de substâncias ilícitas.

Quais os sinais de alerta de um AVC?

O médico afirma que não é comum casos em que o derrame não demonstra sinais claros. "Em alguns casos apenas de AVC o cérebro vezes não grita quando sofre, ele sussurra. A maior parte grita sim. Por isso, é fundamental reconhecer os sinais de alerta de um AVC, que podem ser sutis no começo, mas evoluem rápido."

Nader afirma que um dos sinais mais comuns é a fraqueza ou dormência de um lado do corpo, que pode afetar membros como braço, perna ou rosto —quando o paciente apresenta o "sorriso torto". "Outro sinal importante é a dificuldade na fala, seja para pronunciar palavras, compreender frases ou até mesmo formar frases coerentes."

"A perda de visão em um dos olhos, tontura súbita, desequilíbrio e dor de cabeça muito intensa e fora do comum também devem ligar o sinal de alerta. O mais importante é entender que qualquer um desses sintomas que surge de forma repentina pode indicar um AVC. E nesse caso, tempo é cérebro e procure ajuda médica imediatamente", completa.

O criador de conteúdo está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em um hospital de São Paulo, após sofrer um acidente vascular cerebral em 25 de maio. A notícia foi confirmada pela equipe do podcast Os Três Elementos, em que ele atua como apresentador.

De acordo com o comunicado, Pirulla recebeu atendimento médico rapidamente após os primeiros sintomas, porém, apesar do atendimento rápido, não há previsão de alta. "Nosso amigo sofreu um AVC na noite do último domingo, em sua casa. Ele foi prontamente atendido e segue internado na UTI."

QUEM É PIRULA?

Paulo Nascimento ganhou destaque nas redes sociais como Pirula ao atuar no combate à desinformação durante a pandemia de Covid-19. Ele aborda temas científicos com clareza e senso crítico em suas plataformas digitais, que já acumulam milhões de seguidores. Além do canal no YouTube e do podcast, ele também é autor do livro Darwin Sem Frescura, e fundador do projeto Science Vlogs Brasil, rede que reúne canais com o objetivo de levar ciência de qualidade ao público.

