Médico faz alerta sobre vício em drogas e depressão de Fernando Scherer: 'Não afeta apenas o humor'

Durante o Domingo Espetacular, no último domingo (8), Fernando Scherer falou sobre seu diagnóstico de depressão e vício em álcool

No último domingo (8), Fernando Scherer (50) falou sobre sua luta contra o vício em álcool e o diagnóstico de depressão durante sua participação no Domingo Espetacular, da Record. O campeão olímpico abriu o coração ao relembrar os períodos conturbados de sua vida pessoal e profissional, incluindo sua saúde mental.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. José Fernandes Vilas explica que a relação entre depressão e vício em álcool é intensa e bidirecional. "Muitas pessoas com depressão recorrem ao álcool como uma tentativa de anestesiar a dor emocional, o que chamamos de 'automedicação'. No entanto, o álcool é um depressor do sistema nervoso central e, com o tempo, tende a agravar o quadro depressivo. Além disso, ele interfere nos neurotransmissores envolvidos no humor, como serotonina e dopamina, aprofundando o ciclo de sofrimento", destaca.

Em seu relato, Fernando Scherer confessou que fazia o uso de bebidas alcoólicas pelo "prazer de não estar em contato com uma dor que eu tinha". O psiquiatra destaca que esse é um relato comum e que muitas pessoas usam álcool e outras substâncias como um escudo emocional: "Trata-se de uma tentativa de afastamento da dor psíquica, do vazio, da culpa ou de traumas não elaborados".

"O prazer momentâneo oferecido pela substância se transforma, aos poucos, em aprisionamento. A frase de Fernando é um retrato sincero daquilo que vemos diariamente em consultório: o vício como uma fuga, não necessariamente pelo prazer em si, mas pelo alívio da dor, acrescenta.

À CARAS Brasil, o especialista reforça que o fato de ter intensificado o uso de bebidas alcoólicas no auge de sua carreira pode estar relacionado com a pressão externa. "A cobrança, o medo de fracassar e o esgotamento físico e emocional podem gerar um sofrimento silencioso. Como não há espaço social para a vulnerabilidade no esporte de alto rendimento, o álcool pode surgir como válvula de escape. Estudos mostram que transtornos mentais em atletas são subdiagnosticados, o que favorece o uso abusivo de substâncias como forma de lidar com essa sobrecarga emocional", diz.

Além disso, Dr. José Fernandes Vilas aponta que a depressão pode afetar a vida pessoal e profissional das pessoas, como o caso do ex-nadador. "A depressão não afeta apenas o humor — ela compromete energia, clareza mental, motivação, produtividade e até mesmo a capacidade de se relacionar com outras pessoas. Na vida profissional, ela pode levar à perda de desempenho, isolamento, afastamentos recorrentes ou até à desistência de projetos importantes. Já na esfera pessoal, o sofrimento se traduz em apatia, distanciamento afetivo, dificuldades no sono e perda de sentido. A depressão é uma doença que corrói por dentro, silenciosamente, e precisa ser tratada com seriedade, empatia e ciência", finaliza.

