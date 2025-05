Médico faz alerta sobre término polêmico de Carol Nakamura e Guilherme Leonel: 'Adoecimento'

Na última segunda-feira (12), Guilherme Leonel confirmou nas redes que desenvolveu depressão e síndrome do pânico em seu casamento com Carol Nakamura

Na última segunda-feira (12), Guilherme Leonel (32) surpreendeu os fãs nas redes sociais ao anunciar o fim de seu casamento com Carol Nakamura (42). Em seu perfil do Instagram, o modelo contou que desenvolveu depressão e síndrome de pânico durante o relacionamento, além de pontuar que não foi correspondido pela ex-companheira em determinados momentos.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. José Fernandes Vilas fala sobre o impacto do fim de uma relação na saúde mental: "O término de uma relação conjugal está entre os eventos mais estressantes da vida adulta, podendo desencadear quadros como depressão, síndrome do pânico, insônia e até sintomas físicos relacionados ao estresse crônico, como dor no peito, distúrbios gastrointestinais e taquicardia".

"O cérebro interpreta o rompimento como uma ameaça à sobrevivência emocional, ativando o eixo HPA (hipotálamo-hipófise-adrenal), o que eleva os níveis de cortisol. Quando essa ativação se prolonga, o risco de adoecimento psíquico aumenta significativamente", acrescenta.

Em sua publicação, Guilherme Leonel também falou sobre a falta de troca com Carol Nakamura, que teria permanecido sentada mexendo em seu celular mesmo quando ele se desdobrava para fazer tudo. O psiquiatra aponta que esse fato mencionado pelo modelo pode ser compreendido como uma desconexão afetiva prolongada, "que fragiliza os sistemas de recompensa do cérebro – especialmente os circuitos dopaminérgicos e oxitocinérgico".

"Isso gera um estado interno de solidão, mesmo dentro da relação, o que é altamente tóxico para a saúde mental. A ausência de reciprocidade emocional enfraquece a autoestima e, com o tempo, pode contribuir para quadros depressivos", acrescenta.

O ex-participante do De Férias com o Ex disse que a atriz publicava registros seus nas redes sociais, "por trás das câmeras, sempre faltava alguma coisa para mim". À CARAS Brasil, o especialista aponta que, em muitos casos, a decisão de expor esses fatos nas redes sociais pode representar uma fuga do enfrentamento interno. "Um apelo inconsciente por validação ou até uma forma de externalizar o sofrimento por não ter conseguido fazê-lo dentro da relação. O risco está em transformar um momento de vulnerabilidade em espetáculo, o que pode gerar mais danos do que alívio", finaliza.

