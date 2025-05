Médico faz alerta sobre terceira internação de filha de Leticia Cazarré: 'Evitar complicações'

Na última terça-feira (29), Maria Guilhermina, filha de Juliano e Leticia Cazarré, recebeu alta após permanecer cinco dias internada no hospital

No dia 29 de abril, Maria Guilhermina (2) recebeu alta hospitalar após permanecer cinco dias sob observação médica. Diagnosticada com cardiopatia congênita rara, a filha de Juliano Cazarré (44) e Leticia Cazarré (39) deixou os pais preocupados ao ser internada pela terceira vez no ano. Apesar disso, a pequena conseguiu se recuperar e segue sob cuidados médicos em sua residência.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Alex David Titinger fala sobre o diagnóstico de Anomalia de Ebstein e quais são os cuidados que os pais de Maria Guilhermina devem seguir para evitar novas internações: "Essa condição acontece desde o nascimento, pode causar diferentes graus de alteração no fluxo e no funcionamento do coração".

"Os sintomas podem variar bastante, de leves a graves, dependendo da gravidade e da anomalia. Pode incluir cianose, quando a criança fica azulada, falta de ar, fadiga, palpitações e, às vezes, inchaço, por conta de uma complicação chamada insuficiência cardíaca (...) O acompanhamento e o tratamento médico constante ajudam a controlar os sintomas, melhorar a qualidade de vida e prolongar a expectativa de vida", acrescenta.

Além disso, o cardiologista faz uma série de recomendações que a família de Leticia Cazarré pode seguir para contribuir com a saúde de Maria Guilhermina. "Os cuidados domiciliares são essenciais para garantir uma boa recuperação e evitar complicações, assim como outras internações", aponta.

Acompanhamento médico, uso correto de medicações, monitoramento dos sintomas, hábitos saudáveis e apoio psicológico também são fundamentais para a prevenção de infecções. "Dessa forma, você consegue levar o quadro do Ebstein de maneira correta e apropriada, de tal forma a evitar as complicações e evitar futuras internações", finaliza. Em suas redes sociais, a influenciadora digital celebrou o momento ao compartilhar uma foto voltando para casa com a filha.

