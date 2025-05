Médico faz alerta sobre saúde de Gretchen após reality: 'Alto risco de ter um AVC'

Gretchen usou suas redes sociais para informar que sua desistência do Power Couple Brasil estava relacionada com o fato de estar "à beira de ter um AVC"

No último sábado (24), poucas horas após deixar o Power Couple Brasil, Gretchen (65) usou suas redes sociais para falar sobre a desistência. A cantora, aclamada pelos fãs de programas de confinamento, confessou que desenvolveu problemas com sua saúde mental durante o confinamento, além de ter ficado "à beira de ter um AVC". Em uma live em seu Instagram, a artista fez um longo desabafo sobre os motivos que contribuíram para sua saída do jogo, enfatizando que nunca sofreu com crises de ansiedade ou tomou remédios até então.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Sergio Jordy explica que o relato de ter ficado "à beira de um AVC" pode estar relacionado com o nível de ansiedade, incluindo o sintoma de mãos travadas relatado por Gretchen. "Do ponto de vista médico, significa que a pessoa está em alto risco de ter um AVC", aponta.

"Podendo significar um AIT (ataque isquêmico transitório), onde há sinais neurológicos focais como fraqueza, dificuldade para falar, formigamentos, desequilíbrio, mas que duram menos do que 24hs e desaparecem espontaneamente, configurando sinal de alerta importante, sendo que até 20% desses pacientes pode apresentar um AVC nas próximas semanas se não forem tratados", acrescenta.

Em seu relato, a cantora enfatizou que suas mãos começaram a travar durante o Power Couple Brasil. Ciente da situação, Gretchen preferiu manter o sintoma em segredo para não assustar seu marido e os demais participantes. "São comuns nos AITs e AVCs, assim como os sintomas já descritos, a dificuldade para falar (disartria) e alteração da mobilidade da face são também sinais de alerta", reforça.

"A persistência no confinamento como fator de alto estresse seria sim um gatilho que poderia desencadear condições clínicas preexistentes como hipertensão arterial, arritmias cardíacas, entre outros, aumentando o risco de ocasionar um AVC", finaliza sobre o caso da artista.

