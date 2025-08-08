Médico faz alerta sobre recuperação de Faustão após dois transplantes: 'Aumenta muito o risco'

Nesta semana, Faustão foi submetido a um transplante de fígado e um retransplante renal após ser internado com infecção bacteriana aguda com sepse

Nesta semana, Fausto Silva (75) foi submetido a um transplante de fígado e a um retransplante renal. O apresentador, que está internado desde maio deste ano devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse, passou ainda por um controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional para a estabilização de seu estado de saúde.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Rodrigo Surjan explica que, para a recuperação de uma sepse, a primeira coisa que tem que se fazer é o diagnóstico da infecção e o tratamento dessa infecção, geralmente através de antibióticos.

"O resultado dessa resposta inflamatória sistêmica, quando ela é exacerbada, como no quadro de sepse ou de choque séptico, é que essa própria resposta também vai prejudicar diversos órgãos ou sistemas. Por exemplo, uma das características da sepse é a dilatação dos vasos sanguíneos e a queda da pressão sanguínea. Isso diminui a perfusão dos rins, por exemplo, e pode levar à insuficiência renal", diz.

"Então, em conjunto com o tratamento da infecção, tem que se fazer uma terapia para tratar e prevenir que haja essa piora da função renal. Então, a recuperação da sepse envolve o tratamento do foco infeccioso e o controle e limitação dos efeitos deletérios para diversos órgãos, como os rins, os pulmões, o coração, até mesmo o fígado, dos efeitos adversos dessa resposta inflamatória sistêmica", acrescenta.

O clínico geral ainda destaca que, em casos como o do apresentador, é fundamental deixar o paciente livre de infecção: "Não pode ser feito um transplante de órgãos em vigência de sepse e pelos riscos de perda de enxerto, de piorar ainda mais as complicações infecciosas. E aí sim, tratar as condições de base com os transplantes que foram indicados".

"Então temos que lembrar também que ele é um paciente que já tinha o transplante de coração e um transplante renal. Isso aumenta muito o risco desses novos transplantes também por pré-ativação do sistema imunológico, quer dizer, ele é um doente crítico no sentido de que ele se recuperou recentemente de um quadro de sepse e, além disso, já era um paciente transplantado", aponta.

"A gente sabe que pacientes que são submetidos a novos transplantes, quer dizer, pacientes que já foram transplantados e vão ser transplantados novamente ou um retransplante ou transplante de outros órgãos, apresentam risco aumentado de complicações pós-operatórias infecciosas, de complicações de cicatrização, porque já faziam uso de imunossupressores muitas vezes e também o risco de perda desses novos enxertos é maior, porque pacientes transplantados já têm uma preativação do sistema imunológico", conclui.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por CARAS (@carasbrasil)

Leia também: URGENTE! Hospital revela verdade sobre Faustão e comove web: 'Orando...'