Médico faz alerta sobre recuperação de Chico Buarque após cirurgia no crânio: 'Risco'

Nesta terça-feira (3), Chico Buarque (80) foi submetido a uma cirurgia no crânio. Após uma série de exames de rotina, o artista foi diagnosticado com hidrocefalia de pressão normal, um aumento de pressão intracraniana. Em suas redes sociais, a equipe do cantor confirmou que o procedimento cirúrgico foi realizado com sucesso e que ele permanecerá em observação médica nas próximas horas.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Sergio Jordy explica que a hidrocefalia de pressão normal é uma patologia que ocorre por conta do acúmulo do líquido que circula e banha o sistema nervoso central (encéfalo e medula).

"Esse acúmulo causa aumento da pressão intracraniana por esse acúmulo de líquido e que, com o tempo, pode causar uma tríade clássica com dificuldade de marcha, perda cognitiva (memória) e perda urinária, podendo levar a quedas frequentes, aumentando o risco de fraturas, demência e perda da autonomia", diz.

O neurologista ainda aponta que o tratamento cirúrgico geralmente envolve a colocação de uma válvula de derivação ventrículo-peritoneal, onde é colocado um cateter no ventrículo cerebral (dentro do cérebro) e um tubo que desemboca dentro do abdômen, escoando o excesso de líquido para a cavidade abdominal e diminuindo a pressão no cérebro.

"Na recuperação da cirurgia, o paciente deve ter seguimento por equipe multidisciplinar que muitas vezes envolve o acompanhamento com neurologista, neurocirurgião, fisioterapia, neuropsicologia para a recuperação e controle de déficits, acompanhamento e regulagem da válvula, geralmente ocorrendo melhora do desempenho cognitivo, da marcha e da incontinência urinária", conclui.

Em seu perfil do Instagram, a equipe de Chico Buarque enfatizou que, após o procedimento, o cantor foi encaminhado para o quarto do hospital. "O artista já se encontra no quarto, em observação de pós-operatório, com seu habitual bom humor. Ele conta também com o acompanhamento do Doutor Antônio José Carneiro, seu clínico-geral. A alta hospitalar deve ocorrer nas próximas 48 horas".

