Médico faz alerta sobre pós-parto de Brunna Gonçalves e Ludmilla: 'Muito frágil'

Na última quarta-feira (14), Brunna Gonçalves (33) e Ludmilla (30) chocaram os fãs ao confirmarem o nascimento de Zuri, primeira filha do casal. A pequena nasceu em Miami, nos Estados Unidos, após a bailarina usar a técnica de Fertilização In Vitro (FIV) para engravidar. Nas redes sociais, as duas têm mantido a discrição em relação à pequena e seguem em observação fora do Brasil ao lado dos familiares.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Igor Padovesi fala sobre os próximos passos de Brunna Gonçalves e Ludmilla após a gestação, principalmente ao retornarem para o Brasil: "Não tem nenhum cuidado especial, ela deve seguir os cuidados habituais após o parto".

"O fato de ter engravidado por fertilização in vitro não exige nenhum cuidado adicional depois da gestação. É uma gestação, a princípio, como qualquer outra. E o pós-parto também não tem nenhuma recomendação especial", acrescenta.

O ginecologista ainda destaca que não existe uma recomendação oficial sobre quanto tempo Brunna Gonçalves e Ludmilla devem esperar antes de retornarem ao Brasil. "Geralmente, os pediatras orientam quanto a isso mais por causa do bebê, principalmente se for voltar em aeronave comum. Se for voltar em voo particular, não tem muito problema", destaca.

"É mais pelo fato de ficar em ambiente fechado por muito tempo enquanto a imunidade do bebê ainda é muito frágil, pelo risco de doenças e infecções respiratórias. Então, em situação normal, geralmente se recomenda aguardar pelo menos as vacinas dos três meses do bebê. Mas, no caso, se for um voo fretado, a princípio não tem problema nenhum voltar antes", finaliza.

NASCIMENTO

Em um post conjunto nas redes sociais, as mamães babonas compartilharam uma foto da mãozinha da bebê.

"Hoje a gente multiplicou o amor. Sinto que nunca fomos tão abençoadas por Deus como agora. Bem vinda ao nosso Paraíso, Zuri. Aqui, nós três seremos as mulheres mais felizes do mundo! 14/05/2025", dizia a legenda da publicação. Continue lendo aqui!

