Médico faz alerta sobre má-formação no cérebro de Juliette: 'Confusão'

Após vencer o Big Brother Brasil 21, Juliette descobriu uma má-formação no cérebro e passou por uma cirurgia para remover um aneurisma

Nos últimos dias, um relato pessoal de Juliette (35) chamou a atenção dos internautas. A campeã do BBB 21, que perdeu sua irmã aos 17 anos por causa de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), descobriu uma má-formação no cérebro após deixar a casa mais vigiada do Brasil. A cantora ainda passou por uma cirurgia para remover um aneurisma, mas depois foi informada que recebeu um diagnóstico errado.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Sergio Jordy explica que o aneurisma é uma dilatação anormal na parede das artérias que tem o risco de se romper. "Quando isso ocorre, causa sangramento e lesão cerebral (...) O aneurisma pode ser tratado por cirurgia e/ou embolização, fechando essa cavidade anormal e reduzindo o risco de sangramento", aponta.

Em 2021, logo após passar por uma cirurgia para remover um aneurisma, a ex-BBB descobriu que recebeu o diagnóstico errado e que tinha uma formação atípica da artéria. "Aparentemente, a paciente apresentava uma formação atípica ou variante anatômica que não representava risco de ruptura, tendo sido confundida nos exames de triagem", diz o especialista.

"Nos casos de variação anatômica na imagem de angioressonância ou angiotomografia, pode causar certa confusão com os vasos e suas sobreposições, e muitas vezes só na angiografia digital aparece com mais nitidez e permite o diagnóstico mais acurado, mas como esse exame é mais invasivo, só é feito em caso de dúvida ou pré-procedimento", conclui.

CRISE DE ANSIEDADE

No dia 3 de maio, Juliette (35) esteve no Rio de Janeiro para o show de Lady Gaga (39) em Copacabana. Na área VIP do evento, a campeã do BBB 21 se sentiu sufocada e enfrentou uma crise de ansiedade, sendo flagrada por um internauta no momento exato do ataque. No dia seguinte, ela publicou um vídeo em suas redes sociais explicando mais detalhes da situação.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. José Fernandes Vilas fala sobre a crise de ansiedade que Juliette sofreu durante o show de Lady Gaga, além de explicar o que a influenciadora digital tem de fato: "Trata-se de uma resposta intensa e abrupta do organismo diante de uma percepção de ameaça — mesmo que essa ameaça não seja real ou objetiva". Continue lendo aqui!

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Juliette (@juliette)

Leia também: Juliette diz ter recebido diagnóstico de 'má-formação' no cérebro: 'Entendi a finitude da vida'