Médico faz alerta sobre internação às pressas de Jojo Todynho: 'Anormal'

Na última sexta-feira (9), Jojo Todynho (28) deixou os fãs preocupados após compartilhar que foi internada às pressas em um hospital. A cantora foi hospitalizada após sofrer um episódio de hipoglicemia. Em suas redes sociais, a artista esclareceu que sentiu um "apagão" e "teto preto" logo após apresentar dores de cabeça.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Sergio Jordy explica mais detalhes do diagnóstico de Jojo Todynho: "A hipoglicemia é a queda anormal do nível de açúcar no sangue (...) Resumindo, o cérebro recebe menos sangue do que é necessário para manter a consciência e a visão em funcionamento normal e desliga, ocasionando o desmaio e escurecimento visual".

"A glicose é o combustível do cérebro. Sem a glicose, as células cerebrais, os neurônios, não funcionam e, quando os níveis de glicose abaixam, o cérebro sofre, podendo ocasionar, além dos desmaios, confusão mental, irritabilidade, fala arrastada, convulsões, coma e até a morte", acrescenta.

À CARAS Brasil, o neurologista destaca que as causas mais comuns da hipoglicemia são jejum prolongado, uso de medicamentos como insulina e outros antidiabéticos, exercício intenso sem reposição adequada e distúrbios hormonais. "A recuperação de um episódio como esse geralmente inclui a correção da glicemia com reposição rápida de glicose e avaliação da causa de base, pesquisa se há diabetes ou outras condições associadas", diz.

O especialista ainda aponta que o relato de "apagão" e "teto preto" feitos pela influenciadora digital são relativamente comuns. "Na maioria das vezes, se refere a síncope e desmaio comumente secundários à diminuição da perfusão sanguínea cerebral (...) Esse sintoma pode ser causado por várias condições. Dentre eles, eventos cardiológicos e cerebrovasculares, hipoglicemia, distúrbios metabólicos e tóxicos, crises epiléticas", finaliza.

