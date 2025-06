Médico faz alerta sobre hospitalização de Yasmin Santos: 'Pode levar a complicações'

Na última quinta-feira (12), Yasmin Santos procurou ajuda médica após apresentar tosse, rouquidão, pressão na cabeça, moleza, dor no corpo e febre

Na última quinta-feira (12), Yasmin Santos (27) comemorou o Dia dos Namorados ao lado de Maria Venture (27) de um jeito inusitado. A cantora precisou de atendimento médico após apresentar uma série de sintomas. Em seus Stories do Instagram, a artista compartilhou mais detalhes da hospitalização e tranquilizou os fãs ao confirmar que já estava recebendo medicação após sentir tosse, rouquidão, pressão na cabeça, moleza, dor no corpo e febre.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Sergio Jordy explica que esses sintomas representam mais comumente uma síndrome gripal que, nessa época do ano, tem acometido grande parcela da população. "Geralmente são causadas por viroses respiratórias, inclusive Covid-19 e Influenza", destaca.

"O risco de não procurar o atendimento médico pode levar a complicações do quadro, como a infecção bacteriana sobreposta à infecção viral, podendo levar à extensão da infecção à traqueia e pulmões, por exemplo, que exigiriam o tratamento com antibióticos para debelar o quadro. A congestão nasal pode se complicar com uma sinusite, que por sua vez também pode se alastrar à cavidade orbital caso não tratada corretamente", reforça.

O neurologista destaca que isso são exemplos de como uma infecção respiratória simples pode se complicar: "Em casos de comorbidades que o paciente possa ter, como diabetes, por exemplo, podem causar o alastramento da infecção, potencialmente até a morte". "Geralmente, o quadro de infecção respiratória das vias altas tem seus primeiros 3 dias mais sintomáticos e depois vai amainando e se resolve em geralmente 7 dias", diz.

"É comum quadros infecciosos das vias altas causarem dor de cabeça, mas, como já citado, pode ser também decorrente de congestão nasal e sinusite (...) Complicações intracranianas são mais raras, mas podem acontecer em infecções não tratadas, inclusive podendo causar meningite. Boa alimentação, sono de qualidade, muita água e repouso são coisas recomendadas", finaliza sobre o caso da cantora.

