  1. Bem-estar e Saúde
  2. Médico faz alerta sobre hemorragia interna de MC Livinho: 'Pode até levar à morte'
Bem-estar e Saúde / PERFURAÇÃO NO PULMÃO

Médico faz alerta sobre hemorragia interna de MC Livinho: 'Pode até levar à morte'

Nesta semana, MC Livinho confirmou que sofreu uma hemorragia após ser internado com uma perfuração do pulmão depois de um acidente de moto

Dr. Carlos Cedano e Júlia Wasko
por Dr. Carlos Cedano e Júlia Wasko

Publicado em 21/08/2025, às 16h00

O médico explicou mais detalhes da hemorragia interna de MC Livinho - Reprodução/Instagram
O médico explicou mais detalhes da hemorragia interna de MC Livinho - Reprodução/Instagram

Nesta semana, MC Livinho (x) revelou mais detalhes de seu estado de saúde. Em julho deste ano, o cantor sofreu um acidente de moto e foi internado com uma perfuração no pulmão. Além do trauma, o artista confirmou que teve um quadro de hemorragia interna. Anunciado como um dos participantes da Dança dos Famosos 2025, do Domingão com Huck, o músico precisou deixar o quadro para seguir com a recuperação.

"O que tive foi uma perfuração no pulmão, com traumas e mais hematomas. Ainda tive uma hemorragia interna. O médico me falou que já viu pacientes com o mesmo estado clínico que o meu, com a mesma estrutura de corpo, e que faleceram. O pior já passou e Deus está comigo. Agora, neste momento, estou me recuperando", contou ao Gshow.

Em entrevista à CARAS BrasilDr. Carlos Cedano explica que hemorragia interna é um termo bastante genérico que indica um sangramento que não é aparente, pois não há um ferimento externo visível. "Pode acontecer em qualquer parte do corpo, com manifestações muito variadas", ressalta.

"Geralmente, esse sangramento fica contido dentro do corpo, sem saída desse sangue ou, em alguns casos, pode extravasar para cavidades internas, saindo através dos orifícios corpóreos (boca, urina, nariz, fezes, ouvidos). Pode ter diversos graus de gravidade, desde um hematoma localizado que se resolve com o tempo até um sangramento maciço que pode até levar à morte", acrescenta.

O ortopedista ainda aponta que, no caso do pulmão, como o caso de MC Livinho, pode haver acúmulo de sangue em volta do órgão, inclusive prejudicando a respiração quando em grande volume: "Essa condição é chamada de hemotórax".

"Após uma fratura de costela, é esperado algum sangramento, que pode ser pequeno, sem colocar a vida em risco e com o aparecimento de equimoses no tórax após alguns dias, até a formação de um hemotórax, que coloca a vida em risco e precisa ser drenado", afirma.

Apesar disso, o especialista diz que a maior parte dos casos não necessita de cirurgia e o tratamento consiste em repouso e analgésicos. "Seguir as recomendações médicas e fazer repouso adequado é fundamental para evitar uma piora do quadro e até para prevenir sequelas futuras", finaliza sobre o caso do cantor.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE MC LIVINHO

Leia também: Fãs se preocupam com MC Livinho após atitude no 'Domingão': 'Não está bem'

Dr. Carlos Cedano e Júlia Wasko

Dr. Carlos Cedano é médico (CRM 84.635 SP) formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e especialista em Ortopedia, Traumatologia (RQE 63980), Cirurgia da Mão e Microcirurgia pelo HC / USP. Com MBA em Gestão em Saúde pelo Einstein/Insper é Membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão e Examinador na prova para obtenção do Título de Ortopedia pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Atualmente é Coordenador da equipe de Ortopedia e Traumatologia do Hospital Regional de Cotia e Coordenador da Residência Médica de Ortopedia e Traumatologia do Hospital Regional de Cotia. Preceptor do Curso de Ortopedia da Universidade Cidade de São Paulo (UNICID) e atende em consultório particular em Alphaville, em SP. @drcarloscedano

