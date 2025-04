Médico faz alerta sobre ganho de peso de André Marques após bariátrica: 'Doença crônica'

André Marques usou suas redes sociais para relatar que voltou a engordar mesmo após se submeter a uma cirurgia bariátrica em 2013

André Marques surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao confessar que voltou a engordar depois que se submeteu a uma cirurgia bariátrica. Em 2013, o apresentador eliminou quase 70 quilos após passar pelo procedimento. O apresentador ainda destacou que se sente "um obeso em tratamento". Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Neto Borghi explica mais detalhes do relato.

"A obesidade é uma doença crônica, multifatorial e recidivante. E mesmo após grandes perdas de peso — como acontece na cirurgia bariátrica — o corpo continua carregando a memória metabólica de quem já foi obeso. Isso significa que existe uma programação biológica para recuperar o peso perdido, sobretudo quando a perda é muito rápida ou sem acompanhamento adequado", explica.

"Do ponto de vista técnico, a obesidade causa alterações epigenéticas importantes tanto no hipotálamo, que é o centro da regulação da fome e saciedade, quanto no tecido adiposo periférico. Essas alterações persistem mesmo após o emagrecimento", acrescenta.

O médico ainda destaca que, no caso do hipotálamo, ainda há a dessensibilização dos sinais de saciedade e um aumento da resistência à leptina, ou seja, o hormônio que informa ao cérebro que o corpo já tem energia suficiente armazenada: "Por isso, mesmo após perder peso, a pessoa continua com sinais de fome aumentados e saciedade diminuída, principalmente em momentos de instabilidade emocional, estresse ou ansiedade. É como se o cérebro estivesse constantemente em 'modo de alerta', tentando garantir a sobrevivência a qualquer custo".

"Já o tecido adiposo, após um emagrecimento abrupto, passa a funcionar como um verdadeiro 'hipercaptador' de energia. Ele entra em um estado de alerta metabólico, interpretando a perda de gordura como um risco à sobrevivência, e ativa mecanismos para recuperar o estoque perdido o mais rápido possível. Isso significa maior eficiência na absorção e armazenamento de nutrientes — mesmo que a ingestão calórica não seja exagerada. O metabolismo também desacelera, favorecendo ainda mais o reganho de peso", acrescenta.

À CARAS Brasil, Dr. Neto Borghi esclarece que esses dois mecanismos, neuroendócrino e adipocitário, explicam por que esses pacientes, mesmo após emagrecerem, não têm o mesmo funcionamento metabólico e de saciedade de uma pessoa que sempre foi magra.

"Isso exige vigilância contínua, mudanças comportamentais sustentadas, suporte psicológico e, em muitos casos, uso de medicamentos que ajudem a modular o sistema de fome e saciedade. Por isso, é fundamental que o paciente bariátrico entenda que a cirurgia não é uma 'cura' para a obesidade, mas sim o início de um tratamento que precisa ser permanente, com acompanhamento médico, nutricional e psicológico ao longo da vida", conclui.

