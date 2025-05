Médico faz alerta sobre estado de atriz mirim internada: 'Irreversível'

Neurologista explica a gravidade do caso de atriz mirim Millena Brandão, que está internada em estado grave com suspeita de morte encefálica

Internada em estado gravíssimo na UTI de um hospital em São Paulo, a atriz mirim Millena Brandão, de apenas 11 anos, preocupa familiares, fãs e especialistas da saúde. Conhecida por seus trabalhos em A Infância de Romeu e Julieta (SBT) e na série Sintonia (Netflix), a jovem sofreu 12 paradas cardíacas em menos de 24 horas, sendo sete na quarta-feira (30) e cinco no dia seguinte.

Segundo a mãe da atriz, Thays Brandão, os médicos já consideram a possibilidade de morte encefálica, o que indica um quadro extremamente grave. O diagnóstico veio após Millena relatar fortes dores de cabeça, inicialmente confundidas com dengue, o que atrasou o tratamento correto.

Qual a gravidade do quadro de Millena Brandão?

Em conversa com a CARAS Brasil, o neurologista Dr. Sergio Jordy explicou que, apesar de incomum, esse tipo de caso não é considerado raro no ambiente hospitalar. Millena foi diagnosticada com um tumor cerebral de 5 centímetros, embora o tipo exato ainda não tenha sido divulgado.

"Esse quadro com paradas cardíacas sequenciais é raro e indica gravidade com possível comprometimento do tronco cerebral", alerta o médico.

Dr. Jordy também esclareceu que neoplasias cerebrais estão entre as principais causas de tumor em crianças. No entanto, a sequência de paradas cardíacas sinaliza um estágio crítico da doença.

O que é a morte encefálica?

O médico explica o que é a morte encefálica, que a mãe de Millena cita como um possível diagnóstico: "Morte encefálica é a perda completa e irreversível de todas as funções cerebrais, mesmo com o coração ainda batendo por meio de aparelhos", detalha.

O neurologista reforça que erros no diagnóstico inicial, como o caso de Millena, podem ser determinantes para o agravamento do quadro.

"Atrasos no diagnóstico comprometem intervenções precoces e podem levar a um desfecho muito desfavorável", afirma.

Quem é Millena Brandão?

Com mais de 150 mil seguidores no Instagram, Millena é atriz, modelo fotográfica e influenciadora digital. A jovem já participou de diversas campanhas publicitárias e, em 2023, integrou o elenco da novela A Infância de Romeu e Julieta, do SBT.

Quem é o médico Sergio Jordy?

Com mais de 22 anos de carreira, o Dr. Sergio Jordy é especialista em Neurologia e Neuroimunologia, com formação pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e atuação em instituições como o Hospital São Luiz (Itaim) e o Centro Médico Sinapse. Jordy também é membro da Academia Americana de Neurologia e da Academia Europeia de Neurologia.

