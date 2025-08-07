Médico faz alerta sobre dores de Catia Fonseca na Dança dos Famosos: 'Condição benigna'

Na última quarta-feira, 6, Catia Fonseca desabafou sobre as dores que tem sentido após os ensaios das coreografias da Dança dos Famosos

Na última quarta-feira, 6, Catia Fonseca (56) usou suas redes sociais para desabafar sobre os perrengues enfrentados após o anúncio de sua participação na Dança dos Famosos 2025. Em seu perfil do Instagram, a apresentadora falou sobre as dores que tem sentido após os ensaios das coreografias para a competição do quadro do Domingão com Huck.

"Bom dia, como vocês acordaram? Tudo bem? Eu acordei ótima, só uma dorzinha nas panturrilhas, nos bracinhos, um pouquinho no abdômen, mas vou te dizer que estou super animada", explicou em seu perfil do Instagram.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Igor Padovesi explica que é normal acordar dolorida após um treino intenso, principalmente se esse treino foi feito após um período longo sem atividades. "A dor geralmente se manifesta não imediatamente após o treino (quando a sensação pode ser de cansaço) mas no dia seguinte. Essa é uma condição benigna e a dor passa em poucos dias", reforça.

"Só há motivo para preocupação em casos extremos de esforço intenso e prolongado que pode levar a uma grande lesão de fibras musculares e liberação excessiva na circulação de uma proteína muscular chamada mioglobina, que dependendo da quantidade pode ser tóxica ao rim. Mas não é o caso de um treino de dança", acrescenta.

O ortopedista ainda aponta que essas dores podem aparecer mesmo quando não estamos um tempo parados, mas treinamos músculos que não estávamos exigindo, como na dança ou em uma mudança de treino. "O melhor a fazer nesses casos é reduzir a intensidade do esforço nos próximos dias (não é necessário parar totalmente) e beber bastante água", conclui sobre o caso da apresentadora.

