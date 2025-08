Médico faz alerta sobre doença rara e grave de Justin Timberlake: 'Pode comprometer o coração'

Justin Timberlake confirmou que foi diagnosticado com Doença de Lyme, uma condição que causa dores musculares, confusão mental e fadiga

Na última quinta-feira, 31, Justin Timberlake (44) surpreendeu os fãs ao confirmar que foi diagnosticado com uma condição rara. O cantor abriu o coração ao confessar que pensou até mesmo em interromper sua turnê após receber o diagnóstico de Doença de Lyme, uma infecção provocada por picadas de carrapato que causa dores musculares, confusão mental e fadiga.

"Enquanto reflito sobre a turnê, quero contar um pouco sobre o que está acontecendo comigo. Entre outras coisas, tenho lutado contra alguns problemas de saúde e fui diagnosticado com a doença de Lyme. Não digo isso para que sintam pena de mim, mas para esclarecer o que tenho enfrentado nos bastidores", escreveu em seu perfil do Instagram.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Sergio Jordy explica que a Doença de Lyme é causada por uma bactéria. "A Borrelia burgdorferi é transmitida aos humanos geralmente por picada de carrapatos, mais comum em países de clima temperado, mas aqui no Brasil há uma variante da Borrelia também", diz.

"A doença pode acometer uma série de estruturas, incluindo articulações, causando artrite geralmente de grandes articulações como os joelhos, pode comprometer o coração causando arritmias e miocardite e o sistema nervoso, podendo causar inflamação dos nervos com neuropatia, radiculopatia, paralisia facial, encefalopatia, meningite, confusão mental, lentificação e alterações do humor", acrescenta.

O neurologista reforça que o tratamento da Doença de Lyme é feito com antibióticos que devem ser iniciados o quanto antes para evitar sequelas, principalmente as neurológicas. "Com o acometimento do sistema nervoso central, esses sintomas podem acontecer principalmente nas fases mais tardias da doença, a neuroborreliose, conforme já citado, que pode trazer alterações do humor, lentificação mental e confusão", finaliza sobre o caso do cantor.

