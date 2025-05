Médico faz alerta sobre diagnóstico que levou Juliette ao hospital: 'É essencial'

Juliette Freire atualizou sobre seu estado de saúde após fraturar o nariz ao bater com o rosto na porta. E o médico dela fez um alerta

A cantora e ex-BBB Juliette Freire usou as redes sociais para atualizar sobre seu estado de saúde após fraturar o nariz ao bater com o rosto na porta. Na manhã desta sexta-feira, 9, ela contou que a região ainda está um pouco inchada e que está tomando anti-inflamatório.

"Só está parecendo que fiz uma plástica, ele está inchado só nessa parte. Quando eu baixo a cabeça dói na hora, mas pensei que ia acordar toda roxa. Ontem, no hospital, o médico me deu um remédio para não ficar roxa. O povo que faz cirurgia plástica toma esse remédio para não ficar muito roxa. Estou tomando anti-inflamatório e para dor", resumiu.

Em entrevista ao portal gshow, o médico que atendeu a ex-BBB no hospital, André Maranhão, deu detalhes do que aconteceu e do tratamento realizado. "A paciente sentiu desconforto após colidir com o nariz na janela. Após avaliação médica para examinar o caso, foi diagnosticado uma pequena fratura, sem desvio de grande porte. Dessa forma, fizemos um tratamento conservador para essa microfratura", contou o especialista.

Sobre os cuidados da artista nos próximos dias, ele destacou: "Juliette deverá manter a região fraturada imobilizada por 15 dias, aplicar gelo e anti-inflamatório durante 5 dias". Segundo ele, após este período, Juliette deve estar totalmente recuperada. "Se a cicatrização ocorrer alinhada, não precisará de novos tratamentos".

O especialista alertou ainda como a pessoa deve agir diante de uma situação parecida. "É essencial ressaltar que em casos de acidentes como esse, o paciente deve procurar imediatamente por atendimento médico para avaliar as reais condições e realizar um tratamento adequado", falou.

O que aconteceu com Juliette?

Nesta quinta-feira, 8, Juliette contou que seu nariz e seus lábios ficaram inchados após bater na porta de casa e que precisou procurar atendimento médico para verificar se estava tudo bem. "Acabei de bater a boca e o nariz na janela. Não sei se quebrou. Já chorei que só. Acho que sim, né? Quebrou, não. Mas que está meio torto, está", desabafou ela.

Leia também: Médico faz alerta sobre crise de Juliette em show de Lady Gaga: 'Modo de fuga'