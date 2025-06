Médico faz alerta sobre diagnóstico de Wanderley Cardoso: 'Risco aumentado'

O cantor Wanderley Cardoso passou por cirurgia após fraturar o fêmur. À CARAS Brasil, o ortopedista Gustavo Tadeu Sanchez explicou sobre o ferimento

O cantor e compositor Wanderley Cardoso, ídolo da Jovem Guarda, revelou nas redes sociais nesta terça-feira, 17, que passou por uma cirurgia nos últimos dias. Aos 80 anos, ele explicou que o procedimento foi necessário após sofrer um acidente doméstico que resultou na fratura do fêmur. Em entrevista à CARAS Brasil, o ortopedista Gustavo Tadeu Sanchez, que também é diretor da Sociedade Brasileira do Trauma, deu mais detalhes sobre o ferimento do artista.

Como é a recuperação?

Segundo o especialista, o tempo de recuperação da ruptura do osso da coxa pode variar. "É muito individual, né? Conforme a idade e a capacidade de locomoção do paciente — pacientes mais jovens com mais independência, com uma parte muscular mais forte — eles recuperam um pouco mais rápido".

E explicou sobre o tratamento. "O tratamento, basicamente, para fraturas de fêmur é sempre o tratamento cirúrgico. A gente só não opera os pacientes que têm uma contraindicação de passar por um procedimento cirúrgico com risco de morte muito alto. Senão, o tratamento cirúrgico traz benefícios muito maiores do que os riscos associados ao não cirúrgico."

Quais são os riscos?

Segundo o ortopedista, esse tipo de fratura é mais frequente em idosos. "Naturalmente, a gente tem uma evolução populacional mundial, e isso traz os riscos que toda a população da terceira idade tem, como riscos de queda aumentados".

E completou: "E, com ossos de uma densidade mais frágil, essas quedas acompanham risco de fratura. Essas fraturas podem ser em diversas regiões, mas o quadril é uma das mais comuns. Uma queda em um paciente idoso é muito comum evoluir com uma fratura do fêmur na região do quadril."

"E qual é o grande risco disso? Essas fraturas têm um risco aumentado de mortalidade. Então, esses pacientes perdem parte das suas funções de independência no dia a dia, e isso traz um risco aumentado de mortalidade, que gera uma preocupação de saúde."

Como prevenir?

O médico explicou como prevenir o quadro. "A prevenção, ela basicamente está no tratamento da osteoporose/osteopenia. Então, é muito importante a gente identificar e tratar com medidas tanto medicamentosas necessárias, como com medidas de fortalecimento: exercícios físicos, atividades físicas e uma boa alimentação. Além de fazer a proteção de quedas."

E completou: "Então, o exercício também atua nessa parte de prevenção de quedas, como o cuidado com um ambiente seguro — principalmente em casa, que é onde acontece a maioria dessas quedas no idoso — pra gente reduzir o número de quedas e, naturalmente, reduzir o número dessas fraturas."

