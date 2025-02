Médico faz alerta sobre diagnóstico de Mingau, do Ultraje a Rigor: 'Requisitos de gravidade'

O ex-baixista deu entrada no centro médico após quatro meses da última alta

Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, da banda Ultraje a Rigor, foi internado no Hospital Santa Catarina - Paulista, em São Paulo. O ex-baixista deu entrada no centro médico com quadro de constipação e vômito quatro meses após receber alta.

De acordo com boletim atualizado divulgado pela unidade de saúde, Mingau está estável e permanece em tratamento sob cuidados médicos, sem previsão de alta. A CARAS Brasil conversou com o médico integrativo Dr. Wandyk Alisson para entender o que o sintoma pode provocar no paciente.

"A constipação é algo comum no cotidiano, porém, pode se tornar grave e exigir internação em casos específicos como: Íleo paralítico – quando o intestino para de funcionar completamente. Impactação fecal – acúmulo extremo de fezes endurecidas no reto, impedindo a evacuação. Megacólon tóxico – dilatação grave do cólon, podendo levar a perfuração e sepse. Perfuração intestinal – quando o intestino se rompe devido à obstrução prolongada. Isquemia ou necrose intestinal – falta de fluxo sanguíneo para o intestino, podendo levar à morte do tecido", explica.

De acordo com o especialista, a constipação pode ser um indicativo em caso da manifestação de outros sintomas. "A presença de dor abdominal intensa, distensão abdominal severa, vômitos persistentes, febre e incapacidade total de evacuar ou eliminar gases são sintomas preditivos de gravidade. Vômitos em excesso podem ser um sintoma da constipação grave, principalmente quando há obstrução intestinal. Algumas das principais causas incluem obstrução intestinal parcial ou total, ocorre quando o acúmulo de fezes bloqueando o trânsito intestinal. Ainda sim a presença de refluxo gastroesofágico severo", alerta.

Apesar de apresentar vômito, Mingau não corre risco de vida. Seu quadro de saúde é estável, segundo a mais recente atualização do boletim médico. A rápida procura de ajuda especializada pode ser fundamental para uma boa resposta ao tratamento.

"Outra questão é o chamado Íleo paralítico, ocorre quando o intestino não se move, os alimentos e líquidos não avançam, causando vômito. Se os vômitos forem persistentes, com sinais de desidratação (boca seca, tontura, pouca urina), deve-se buscar atendimento médico imediato. É extremamente relevante procurar ajuda médica quando houver sinais específicos", diz.

"O tratamento inicial é feito de mudanças no estilo de vida com aumento da fibra na dieta, inclusão de vegetais, frutas, leguminosas e cereais integrais, hidratação adequada – pelo menos 2 litros de água/dia. A Atividade física regular estimula a motilidade intestinal e, ainda com evacuação com rotina, respeitando a vontade de evacuar e não segurar as fazes", finaliza.

