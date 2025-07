Médico faz alerta sobre diagnóstico de Marrone, dupla de Bruno: 'Não tem cura'

No último domingo, 13, Marrone, dupla de Bruno, confirmou que passou por uma cirurgia de glaucoma após ser diagnosticado com perda parcial da visão

No último domingo, 13, Marrone (60), dupla sertaneja com Bruno (56), confirmou que foi diagnosticado com depressão após a descoberta de um glaucoma. O cantor passou por uma cirurgia depois de receber o laudo médico envolvendo a doença em nível avançado nos dois olhos.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Thiago Pizarro explica que o glaucoma é uma doença silenciosa e progressiva que atinge o nervo óptico, responsável por levar as informações visuais do olho até o cérebro: "Na maioria das vezes, ele está relacionado ao aumento da pressão intraocular, que compromete a estrutura desse nervo com o tempo. O grande desafio é que, na fase inicial, o glaucoma não apresenta sintomas, por isso, é fundamental o acompanhamento oftalmológico regular".

"Se não for diagnosticado e tratado a tempo, o glaucoma pode levar à perda irreversível da visão. Ele afeta, primeiro, a visão periférica e, nos estágios mais avançados, compromete o campo central, podendo, sim, resultar em cegueira. É uma das principais causas de cegueira no mundo. Por isso, reforço sempre que o glaucoma exige vigilância contínua", acrescenta.

O oftalmologista aponta que o diagnóstico não tem cura, mas que há diversas formas de tratamento: "Infelizmente, o glaucoma não tem cura definitiva, mas é perfeitamente controlável quando diagnosticado precocemente. O tratamento pode ser feito com colírios de uso diário, que ajudam a reduzir a pressão intraocular, com procedimentos a laser ou, em casos mais avançados, com cirurgia. O objetivo é sempre preservar a visão e evitar a progressão da doença".

"A recuperação costuma ser tranquila, mas exige disciplina. O paciente deve seguir à risca as orientações médicas, usar os colírios prescritos e evitar esforço físico nos primeiros dias. A cirurgia tem como principal função estabilizar a pressão ocular, e não recuperar o que já foi perdido, quanto mais cedo o tratamento, melhores os resultados a longo prazo", finaliza sobre o caso do cantor.

