Médico faz alerta sobre diagnóstico de Maíra Cardi na gestação: 'Não tem cura'

No último domingo (27), Maíra Cardi usou suas redes sociais para anunciar uma nova gestação e compartilhar o diagnóstico de trombofilia

Três meses após perder seu terceiro filho, fruto de seu relacionamento com Thiago Nigro (34), Maíra Cardi (41) usou suas redes sociais para anunciar que está grávida. Além de contar para os fãs sobre a chegada de um novo membro em sua família, a influenciadora digital descobriu um diagnóstico em meio à gestação. No último domingo (27), ela usou seu perfil do TikTok para compartilhar mais detalhes da condição.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dra. Ana Paula Mondragón explicou mais detalhes da trombofilia, condição da qual Maíra Cardi foi diagnosticada recentemente. "Trombofilia é uma condição no sangue, que pode ser herdado (genética) ou adquirido (aparecer ao longo da vida) e que favorece a formação de coágulos nas veias ou artérias, aumentando assim o risco de tromboses venosas profundas, embolias pulmonares e, quando gestantes, pode trazer graves complicações obstétricas. Deve-se ressaltar que o evento trombótico depende de vários fatores, sendo a trombofilia apenas um deles", explica.

"A trombofilia não tem cura, porém possui acompanhamento e, quando necessário, faz-se a prescrição de anticoagulantes injetáveis. A maioria das pacientes não apresenta sintomas, a suspeita é feita infelizmente após evento trombótico, uma complicação durante a gestação/pós parto ou histórico familiar de primeiro grau com diagnóstico prévio ou evento trombótico", acrescenta.

Além disso, a ginecologista aponta que a trombofilia pode causar riscos para a gestação: "Qualquer mulher durante a gestação tem risco de trombose aumentado de 4 a 5 vezes quando comparado com mulheres não grávidas, este risco é ainda maior no puerpério. Portanto, pode-se inferir que as mulheres que possuem trombofilia terão um risco ainda maior de desenvolver um evento trombótico, colocando sua vida em risco".

"Durante a gestação, se existir a formação de coágulos, estes por sua vez podem comprometer a circulação placentária, alterando assim o desenvolvimento do bebê ou trazendo complicações para a gestação, como abortos espontâneos, síndromes hipertensivas, parto prematuro, descolamento prematuro da placenta, ou até morte fetal em qualquer idade da gestação", finaliza.

À Contigo!, a especialista ainda destaca que o fato de a influenciadora digital ter sofrido um aborto espontâneo há alguns meses deve chamar ainda mais a atenção dos médicos responsáveis por acompanhar sua gestação. "Caso ocorra a formação de coágulos, as consequências serão proporcionais ao tamanho da área afetada. Por tal motivo, as mulheres com diagnóstico de trombofilia devem ser acompanhadas com obstetra de alto risco", destaca.

"Os cuidados mais recomendados para pacientes com trombofilia são o uso de meias elásticas, controle do peso, da alimentação e, em muitos casos, o uso de anticoagulantes injetáveis durante a gestação e puerpério. Embora a condição possa representar um desafio, com os cuidados adequados é possível ter uma gestação e parto em segurança e sem intercorrências", conclui.

