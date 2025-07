Médico faz alerta sobre diagnóstico de Gretchen após reality show: 'Gatilhos para desequilíbrios'

Nesta quinta-feira, 10, Gretchen usou suas redes sociais para esclarecer que sua desistência do reality show foi motivada por questões de saúde mental

Nesta quinta-feira, 10, Gretchen (66) usou suas redes sociais para quebrar o silêncio após sua desistência do Power Couple Brasil. A cantora falou sobre os comentários de que teria "arregado" em sua participação no reality show da Globo e destacou que uma série de motivos foram fundamentais para sua decisão de deixar o programa. Após a saída ao lado do marido, Esdras de Souza (52), ambos foram diagnosticados com ansiedade e início de depressão.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. José Fernandes Vilas explica que confinamentos em realities shows representam ambientes de alto estresse psicológico, privação de privacidade, exposição pública constante e pressão emocional intensa: "A quebra da rotina, a falta de suporte externo e o estresse relacional dentro do programa funcionam como gatilhos para desequilíbrios no eixo neuropsicoemocional".

"No caso da Gretchen e de seu marido, o confinamento pode ter funcionado como um estressor agudo, especialmente se já existiam fatores predisponentes ou experiências anteriores com saúde mental. A exposição prolongada a esse tipo de ambiente pode desregular neurotransmissores como serotonina, dopamina e noradrenalina, envolvidos nos quadros de ansiedade e depressão", diz.

O psiquiatra ainda destaca que a pressão psicológica, principalmente em um confinamento como o do reality show da Record, atua como um agente tóxico invisível. "Ela ativa constantemente o eixo HPA (hipotálamo-hipófise-adrenal), aumentando os níveis de cortisol". A seguir, o especialista lista quais são as principais causas após esse sistema permanecer hiperativado por longos períodos:

Alterações no humor;

Déficit de memória e concentração;

Insônia;

Desregulação emocional;

Maior risco de depressão, ansiedade e burnout.

"Além disso, ela afeta o intestino (o 'segundo cérebro'), desregula a microbiota, prejudica a imunidade e impacta o funcionamento de áreas cerebrais como o hipocampo e a amígdala, diretamente envolvidas nas respostas emocionais", finaliza sobre o caso da artista.

