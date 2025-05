Médico faz alerta sobre crise de ansiedade de Juliette: 'Rotas de fuga'

Na última quarta-feira (21), em sua estreia no Saia Justa, Juliette Freire contou mais detalhes de sua saúde mental, incluindo suas crises de ansiedade

Na última quarta-feira (21), Juliette Freire (35) estreou como apresentadora do Saia Justa, no GNT. Durante o programa, a campeã do Big Brother Brasil 21 desabafou sobre sua relação com a saúde mental. A atriz falou sobre suas crises de ansiedade e relembrou um dos momentos tensos que viveu durante o show da Lady Gaga, no Rio de Janeiro.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. José Fernandes Vilas explica que a ansiedade, quando se manifesta de forma intensa e desregulada, pode impactar diretamente na vida social, assim como aconteceu com Juliette Freire no evento: "O cérebro de quem vive nesse estado está constantemente em modo de hiperalerta, interpretando situações comuns como ameaças".

"Isso leva a uma série de comportamentos evitativos, como cancelar compromissos, evitar eventos sociais, sentir-se desconfortável em ambientes públicos, medo de ser julgado ou observado, e até crises de pânico em situações que envolvem aglomerações ou novos ambientes. Além disso, a ansiedade afeta a capacidade de relaxar, se conectar e estar presente, gerando um ciclo onde o indivíduo começa a se isolar, perder oportunidades profissionais, afetivas e de lazer, comprometendo significativamente a qualidade de vida", acrescenta.

Durante o programa, a cantora ainda contou que, quando chega a um local, ela logo procura a saída de emergência. O psiquiatra aponta que isso é um relato comum em pessoas com transtornos de ansiedade. "O cérebro ansioso é treinado biologicamente para buscar rotas de fuga, pontos de segurança e formas de evitar desconforto ou perigo, mesmo quando não há ameaça real. Isso faz parte de um mecanismo ancestral chamado 'cérebro de sobrevivência', que ativa regiões como a amígdala e o eixo do estresse, preparando o corpo para fugir ou se proteger", explica.

"Buscar saídas, ficar perto de portas, escolher lugares nas pontas, ou evitar estar no centro de uma sala são comportamentos automáticos de quem está em estado de vigilância constante, típico dos transtornos de ansiedade", finaliza.

