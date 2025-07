Médico faz alerta sobre consequências de dieta de ovos de Gracyanne Barbosa: 'Predisposição'

Na última quinta-feira, 3, Gracyanne Barbosa confessou que estava enjoada de consumir ovos cozidos após anos seguindo a dieta de 40 unidades por dia

Na última quinta-feira, 3, Gracyanne Barbosa (41) chamou a atenção dos fãs ao desabafar sobre sua dieta. Após anos consumindo cerca de 40 unidades de ovos cozidos diariamente, a influenciadora digital admitiu que estava enjoada do alimento. Em seus Stories do Instagram, a ex-BBB explicou que estava buscando novas alternativas para continuar cumprindo sua meta de proteínas diárias.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Neto Borghi explica que o grande benefício de consumir ovos é a proteína de altíssimo valor biológico, com todos os aminoácidos essenciais na proporção ideal para síntese muscular, além de o ovo ser uma fonte prática, de baixo custo e muito versátil no preparo, o que facilita encaixar na rotina.

"Outro ponto positivo é que ele fornece colina, nutriente fundamental para funções cerebrais, saúde hepática e neurotransmissão, além de compostos antioxidantes como luteína e zeaxantina, importantes para a saúde ocular. Também ajuda na saciedade, o que pode auxiliar quem precisa de controle de apetite", acrescenta.

Entretanto, o nutrólogo aponta que o consumo de grandes quantidades de ovos pode elevar o colesterol em pessoas hiper-respondedoras, impactando o perfil lipídico: "Existe também o risco de sobrecarga renal para quem já tem predisposição a doenças renais, caso a proteína não seja bem distribuída ao longo do dia. Outro ponto é que uma dieta baseada quase exclusivamente em ovos pode prejudicar a microbiota intestinal se não houver fibras suficientes, aumentando metabólitos putrefativos".

"A monotonia alimentar ainda gera fadiga sensorial e enjoos, como aconteceu com a Gracyanne, o que compromete a adesão ao plano alimentar. Além disso, há o risco de contaminação por salmonela se os ovos não forem bem preparados ou de origem confiável. No fim, tudo gira em torno do equilíbrio e da personalização", destaca.

"Para pessoas com alta demanda energética e rotina de treinos intensos, como é o caso da Gracyanne, o consumo elevado de proteína faz parte de uma estratégia individualizada. Mas manter a diversidade alimentar é chave. A ciência mostra que variar as fontes de proteína (carnes magras, peixe, frango, laticínios, leguminosas) e respeitar o equilíbrio entre macro e micronutrientes garante melhor adesão, evita sobrecargas metabólicas e fortalece a saúde intestinal, imunológica e cardiovascular", finaliza sobre o caso da influenciadora digital.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Luiz Almeida (@drluiz.almeida)

Leia também: Gracyanne Barbosa desiste do ovo cozido e compartilha nova alternativa saudável