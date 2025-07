Médico faz alerta sobre comportamento de Neymar após derrota em jogo: 'Risco de novas lesões'

Na última quarta-feira, 23, Neymar Jr. se envolveu em uma discussão com um torcedor do Santos após a derrota por 2 a 1 para o Internacional

Na última quarta-feira, 23, Neymar Jr. (33) chamou a atenção não só dos torcedores do Santos, mas dos internautas após protagonizar uma discussão com um membro da torcida do seu próprio time. O jogador de futebol se desentendeu com um homem após a derrota do Santos por 2 a 1 para o Internacional na Vila Belmiro, em Santos. Nas redes sociais, os fãs passaram a comentar sobre o comportamento e mudança de humor do atleta.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Neto Borghi explica que o histórico de lesões, somado ao peso emocional de voltar aos gramados, pode gerar um bloqueio inconsciente que interfere diretamente na mecânica corporal.

"Quando o sistema nervoso central está sob estresse ou ansiedade, o corpo responde com maior tensão muscular, alterações nos padrões de movimento e perda de propriocepção. Isso aumenta o risco de novas lesões. A mente e o corpo funcionam como um único sistema. Em atletas de elite, qualquer desequilíbrio emocional pode impactar negativamente a execução física", destaca.

O médico do esporte ainda reforça que é possível que o jogador esteja passando por uma sobrecarga física: "A sobrecarga pode ser muscular, mas também metabólica, neurológica ou emocional. Quando um atleta retorna de lesão, existe uma cobrança para que ele entregue performance o mais rápido possível. Isso pode acelerar o processo de recondicionamento sem respeitar os ciclos naturais de recuperação, como sono adequado, suporte nutricional e tempo de regeneração muscular".

"Nessa condição, o corpo entra em um estado de estresse crônico, o metabolismo se desorganiza, os estoques de energia se esgotam mais rápido e o desempenho diminui. É o que chamamos de fadiga central, quando o cérebro, e não o músculo, passa a limitar o corpo", finaliza sobre o caso do jogador de futebol.

