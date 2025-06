Médico faz alerta sobre cirurgia refrativa de Gabi Lopes: 'Irritações constantes'

Em dezembro de 2024, Gabi Lopes se submeteu a uma cirurgia refrativa para corrigir a visão após permanecer anos refém dos óculos e lentes de contato

Em dezembro de 2024, Gabi Lopes (30) mudou drasticamente sua vida ao se submeter a um procedimento cirurgico. A atriz, conhecida por por seus papéis em tramas como Malhação Sonhos (2014), Gênesis (2022) e A Menina Que Matou os Pais: A série (2024), realizou uma cirurgia refrativa. A intervenção médica durou cerca de três minutos e ela celebrou em suas redes sociais o fato de não precisar mais usar óculos.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Thiago Pizarro, responsável a intervenção feita em Gabi Lopes, explica que a cirurgia refrativa é um procedimento oftalmológico feito para corrigir os 'erros de refração', como miopia, hipermetropia, astigmatismo e, em alguns casos, presbiopia (dificuldade de enxergar de perto que aparece com a idade).

"Esses problemas acontecem quando a luz não foca corretamente na retina, e a cirurgia vem justamente para ajustar essa refração, melhorando a qualidade da visão. Existem técnicas como o PRK, o LASIK com tecnologia Femto e o implante de lente fácica, cada uma indicada para perfis específicos de pacientes e todas com ótimos resultados quando bem indicadas", destaca.

O oftalmologica destaca que os benefícios da cirurgia refrativa são inúmeros: "O principal é a liberdade de não depender mais de óculos ou lentes de contato, o que melhora bastante a autoestima, a praticidade no dia a dia e até o desempenho em algumas profissões. É um procedimento seguro, rápido, com recuperação visual muito ágil e resultados duradouros".

"Por outro lado, como qualquer procedimento médico, existem riscos, ainda que raros. Alguns pacientes podem apresentar sintomas temporários como olho seco, sensibilidade à luz ou reflexos noturnos (chamados de halo e glare). Mas isso é incomum, e a maioria das pessoas não sente nada ou tem apenas um leve desconforto inicial". acrescenta.

À CARAS Brasil, Dr. Thiago Pizarro explicou que a atriz tomou a decisão de transformar sua vida com a cirurgia refrariva após permanecer anos refém dos óculos e lentes de contato. "Como atriz e produtora, ela usava lentes de contato com frequência e isso causava desconforto, olho seco e irritações constantes. E sem as lentes, ela relatava dificuldades para enxergar coisas essenciais da rotina, como ler contratos, usar teleprompter ou mesmo identificar rostos no set de filmagem", diz.

