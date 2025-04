Médico faz alerta sobre cirurgia de Davi Brito: 'Não há como fugir'

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Jairo Casali explicou sobre o procedimento realizado pelo ex-BBB Davi Brito

O ex-BBB Davi Brito, que ficou milionário ao vencer o BBB 24, da Globo, passou por uma cirugia plástica no último sábado, 26. Ele realizou a Lipo Ultra HD, que consiste na remoção da gordura localizada, com o objetivo de realçar a definição muscular. Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Dr. Jairo Casalideu detalhes sobre o procedimento e alertou para os riscos no pós operatório.

"A lipoaspiração de definição é uma cirurgia que trata o contorno do corpo removendo excessos de gordura das camadas mais profundas da pele e retirando também gordura mais superficial em locais que vão salientar a anatomia do paciente. Isso promove um efeito visual de definição, com luzes e sombras", explicou ele, que é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS).

Cuidados

E o especialista reforçou os cuidados essenciais para garantir um bom resultado e evitar complicações, já que não se trata de um procedimento livre de riscos. Seromas (acúmulo de líquido), fibroses (cicatrização interna excessiva), manchas inflamatórias e, em casos mais graves, tromboembolismos e lesões na pele podem ocorrer, especialmente se o paciente não seguir corretamente as orientações médicas.

Segundo o especialista, os primeiros dias após a cirurgia demandam cuidados maiores, como repouso, abundante, ingestão de água e líquidos para reidratação e alimentação rica em proteínas . "O uso de

drenos nesse período é bastante frequente. Por cerca de dois meses, será necessário usar malhas compressivas e placas que ajudam a modelar o corpo e diminuir o edema. Além disso, o trabalho multidisciplinar com fisioterapia pós-operatória nesse período é de grande ajuda na reabilitação e na obtenção de bons resultados estéticos", detalhou.

Resultados

A paciência e a disciplina também são indispensáveis . O resultado definitivo da cirurgia pode demorar de quatro a seis meses para aparecer, já que depende da eliminação do inchaço (edema) e da acomodação da pele. Mesmo com uma equipe médica experiente, os resultados da Lipo HD só se mantêm com dedicação do próprio paciente.

"O maior erro que vejo nos pacientes é jogarem toda a responsabilidade para o cirurgião plástico. O rigor do paciente com seus hábitos de vida é fundamental para a manutenção dos resultados a longo prazo. É uma das cirurgias com maior perda do efeito estético, infelizmente, por causa de reganho de peso", alertou Jairo, que ressaltou a importância da prática de exercícios físicos e de dieta alimentar que favorece ganho de massa magra.

Comprometimento

Caso esses cuidados não sejam seguidos, o corpo pode voltar a acumular gordura, inclusive nas áreas já lipoaspiradas, comprometendo o resultado. "Em casos de ganho exagerado de peso, o corpo passa a acumular mesmo em áreas já lipoaspiradas, ou seja, o resultado é perdido. Não há como fugir disso: um paciente de lipoaspiração precisa mudar hábitos de vida e estar próximo ao peso ideal, do contrário, todo esse esforço médico e pessoal pode ser desperdiçado. A lipoaspiração é uma cirurgia importantíssima, com um grande poder de transformação, mas não pode ser banalizada e feita a todo momento, por não ser isenta de riscos", alertou.

