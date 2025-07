Médico faz alerta sobre cirurgia após diagnóstico de Ana Paula Minerato: 'Quadro mais grave'

Na última segunda-feira, 14, Ana Paula Minerato passou por uma cirurgia após ser diagnosticada com inflamações no útero e no intestino

Nesta segunda-feira, 14, Ana Paula Minerato (34) passou por uma cirurgia. Em suas redes sociais, a influenciadora digital confirmou que se submeteu a uma laparoscopia após ser diagnosticada com inflamações no útero e no intestino. A modelo ainda explicou que em seus exames foi constatada a presença de 150 ml de líquido indevido na região pélvica.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Igor Padovesi explica que o diagnóstico de Ana Paula Minerato corresponde a uma situação de doença inflamatória pélvica aguda, complicada por abscesso, que é essa coleção de líquido. "Isso é uma situação relativamente comum, mas não é comum ter um quadro mais grave com esse acúmulo de pus, que basicamente é um líquido normalmente purulento", diz.

O ginecologista aponta que, em situações com o quadro mais agravado, geralmente é necessário o tratamento cirúrgico mesmo com drenagem, como o realizado pela influenciadora digital. "Na maioria das vezes, os quadros de doença inflamatória pélvica aguda são tratados com antibióticos, via oral nos casos mais leves, internada por via endovenosa nos casos moderados, digamos, os casos mais graves acabam precisando de cirurgia", destaca.

"É uma situação causada por bactérias que normalmente são transmitidas sexualmente, só que muitas vezes podem dar quadros subclínicos ou até ser assintomáticas inicialmente e vir a dar sintomas somente quando se agrava. São causadas por múltiplas bactérias e têm uma associação forte com infertilidade também", acrescenta.

"Então, muitas mulheres que, quando venham a tentar engravidar, descobrem que têm alguma questão de infertilidade, acabam muitas vezes descobrindo tardiamente que tinham infecções como essa subclínicas, que é uma infecção que não dá muitos sintomas, acaba passando sem diagnóstico, e que acabou causando alguma sequela irreversível por vezes das tubas uterinas, antigamente chamadas de trompas, e que levam à infertilidade", finaliza sobre o caso da modelo.

