Médico faz alerta sobre cegueira de Elton John: ‘Não subestime os sintomas’

O cantor e compositor Elton John (77) revelou no ano passado, durante uma entrevista ao programa Good Morning America, da rede ABC, que perdeu completamente a visão do olho direito devido a uma grave infecção contraída em julho, enquanto estava no sul da França. “Não consigo ver nada, nem mesmo uma letra. Não consigo assistir nada. Isso me deixou chocado”, desabafou o músico.

Na ocasião, Elton também contou que a visão do olho esquerdo não estava em perfeitas condições, mas permanecia confiante na recuperação: “Há esperança e confiança de que tudo ficará bem”. Porém, ao jornal britânico The Times, o astro confirmou, no começo de abril, que realmente perdeu a visão desse olho. Ele relatou não conseguir mais fazer atividades simples do dia a dia, como ler, assistir televisão ou ver seus filhos treinando esportes. Na estreia do musical O Diabo Veste Prada – cuja trilha sonora é dele – o artista confessou que gostou muito do que ouviu, mas que infelizmente não tinha conseguido enxergar o espetáculo.

Em entrevista à CARAS Brasil, o oftalmologista Hallim Feres Neto explica o que pode causar uma infecção ocular tão grave. “Infecções oculares podem ser causadas por bactérias, vírus ou fungos, e os sintomas iniciais geralmente incluem: vermelhidão, dor ocular ou desconforto, piora da visão, sensibilidade à luz e secreção ocular. Se não tratadas imediatamente, algumas dessas infecções podem evoluir e causar danos irreversíveis, como aconteceu com Elton John”, informa.

Mas, fica a pergunta: mesmo acontecendo isso com o olho direito, ele não deveria estar cego, afinal o outro olho aparentemente não sofreu nenhuma infecção? Em uma outra entrevista, em setembro de 2024, o próprio artista nos deu uma dica, disse que o olho esquerdo já não era muito bom antes disso, o que já naquela época agravava ainda mais a sua situação.

“Isso levanta a hipótese de que ele tinha outra doença ocular no olho esquerdo, algo crônico como uma ambliopia (‘olho preguiçoso’) ou pela idade, condições degenerativas associadas à idade, como degeneração macular ou glaucoma, (nada disso foi confirmado oficialmente). A infecção no olho ‘bom’ teria então sido a gota d’água que comprometeu sua visão funcional”, ressalta o especialista.

Questionado se há algo a ser feito no caso do famoso, Hallim diz: “Para isso, seria necessário saber exatamente o que aconteceu, e não temos essa informação. Porém, por se tratar de algo tido como ‘irreversível’, imagino que a infecção tenha afetado a parte interna do olho – e esses problemas são mais difíceis de serem tratados do que infecções da parte externa. Além disso, o olho esquerdo aparentemente já não enxergava bem há muito tempo – e com o acesso que ele certamente tem aos melhores médicos e hospitais, se fosse algo que pudesse ser tratado, já teria sido”.

“O caso de Elton John nos oferece alguns alertas valiosos sobre a saúde ocular: não subestime os sintomas – olhos vermelhos, dor ou visão embaçada não são ‘bobagens’. Podem ser sinais de uma infecção grave; procure atendimento oftalmológico imediato – o tempo é um fator crucial na preservação da visão; evite fatores de risco – como uso inadequado de lentes de contato, higiene precária, ou nadar com lentes; agende ao menos uma consulta anual com o oftalmologista – especialmente após os 40 anos, quando doenças oculares silenciosas começam a surgir com mais frequência; cuide da sua saúde como um todo – doenças sistêmicas como diabetes e hipertensão também afetam os olhos; não confie apenas no ‘olho bom’ – se um olho já tem baixa visão, o outro deve ser protegido com atenção redobrada”, completa.

Mesmo artistas lendários como o músico Elton John não estão imunes aos problemas de saúde ocular, alerta o oftalmologista. “Essa história é um lembrete de que a visão é um bem precioso, e cuidar dos olhos deve ser uma prioridade sempre. Fique atento aos sinais, faça consultas regulares e, ao menor sinal de problema, procure um médico oftalmologista”, finaliza Hallim.

