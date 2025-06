Médico faz alerta para doença de Lulu Santos: 'Se agrava rapidamente'

Lulu Santos sofreu com uma doença que atinge diversas pessoas anualmente; O infectologista Igor Maia faz um alerta sobre a enfermidade

No ano de 2024, Lulu Santos veio a público fazer um apelo em prol da vacinação após sofrer com a Influenza A que também afetou um quadro de gastroenterite. Na época, o cantor cancelou dois compromissos profissionais. Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Igor Maia Marinho, médico infectologista, explicou e fez um alerta sobre o quadro.

O especialista formado pela Faculdade de Medicina da USP revela que a forma mais comum de combate a Influenza é se vacinar anualmente e manter a higiene básica em dia : "(A vacina) reduz as chances de infecção e, principalmente, de formas graves da doença. Além disso, é importante manter hábitos como lavar as mãos com frequência, evitar aglomerações em épocas de surto, cobrir o nariz e a boca ao espirrar, e usar máscara em locais fechados se estiver com sintomas respiratórios".

Quais os sintomas da Influenza?

Os sintomas típicos da doença, segundo o médico, são:

Febre alta de início súbito;

Dores no corpo;

Calafrios;

Tosse e fadiga intensa

Em alguns casos, o paciente pode apresentar: dor de gargante e congestão nasal. O Dr. Igor reforça: "Diferente do resfriado comum, a gripe costuma ser mais intensa e deixar o paciente mais prostrado por alguns dias". O tratamento é sintomático, ou seja, trata os sintomas surgirem. Medicações antivirais também podem ser utilizadas .

Influenza pode facilitar infecções

Por fim, o infectologista avaliou o caso de Lulu Santos. O cantor também sofreu de gastroenterite - uma inflamação no estômago ou nos intestinos - e o quadro pode ter se agravado por conta da Influenza. O Dr.Igor Maia explica o motivo:

"A Influenza pode facilitar outras infecções — o que chamamos de infecções secundárias ou coinfecções. Isso acontece porque o vírus da gripe compromete temporariamente o sistema imunológico e a integridade das mucosas, deixando o organismo mais vulnerável. Assim, podem surgir quadros como pneumonia, sinusite, otite ou mesmo infecções gastrointestinais, como a gastroenterite. Em pessoas com imunidade mais frágil, isso se agrava rapidamente e exigi internação."

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DO CANTOR LULU SANTOS NAS REDES SOCIAIS: