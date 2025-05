Médico faz alerta máximo sobre decisão de Zé Felipe com Virginia: 'Irreversível'

O cantor Zé Felipe já revelou seu desejo sobre futuro com Virginia Fonseca, mas médico alerta para os impactos da decisão; veja

Zé Felipe e Virginia Fonseca vivem uma vida agitada com a chegada do terceiro filho, José Leonardo, de apenas 8 meses. Pais também de Maria Alice (3 anos) e Maria Flor (2), o casal parece ter encerrado o ciclo de aumentar a família. Virginia já deixou claro: não quer mais filhos. Mas o cantor tem resistido à ideia de fazer uma vasectomia. O motivo? O medo de não conseguir mais ter filhos no futuro.

Mas essa preocupação faz sentido? A vasectomia é realmente irreversível ou apenas cercada de mitos? A CARAS Brasil foi atrás de respostas com o médico urologista Octavio Campos, que explicou os riscos, as chances de reversão e os impactos reais do procedimento.

A vasectomia é mesmo segura ou ainda assusta por conta de riscos?

Segundo o especialista, o procedimento é seguro, mas o tabu ainda pesa. 'Sim, a vasectomia é um procedimento extremamente seguro quando realizada por um urologista experiente. É uma cirurgia simples, que pode ser feita com anestesia local ou com sedação, dependendo do perfil e preferência do paciente."

Ainda de acordo com ele, a recuperação é rápida e os efeitos colaterais são leves: "Os riscos são mínimos, podendo incluir apenas pequenos hematomas ou desconforto leve nos primeiros dias", garante.

O médico destaca que o medo, muitas vezes, não está nos dados técnicos, mas nas ideias equivocadas:

"Apesar disso, ainda há muito tabu sobre o tema, o que gera receio em alguns homens. O mais importante é saber que a vasectomia não afeta a virilidade nem compromete a saúde sexual."

Fazer vasectomia muda o desempenho sexual ou os hormônios masculinos?

Essa é uma das perguntas mais comuns entre homens que consideram o procedimento e a resposta é direta: "De forma alguma. A vasectomia não interfere na produção de testosterona, que continua normalmente, nem afeta o desejo sexual, a ereção, a ejaculação ou o desempenho."

Segundo o médico, a única diferença é invisível a olho nu: "O sêmen continua sendo ejaculado normalmente, apenas sem os espermatozoides, que representam uma pequena fração do volume total."

E ainda completa com um dado curioso: "Muitos pacientes, inclusive, relatam uma melhora na vida sexual por se sentirem mais tranquilos e confiantes após o procedimento."

É verdade que a vasectomia pode ser revertida? Zé Felipe teria chance de voltar atrás?

Aqui está o ponto que mais preocupa o cantor. A possibilidade de se arrepender no futuro e não conseguir mais ser pai. O médico explica que existe reversão, sim, mas com ressalvas.

"Sim, existe uma cirurgia chamada vasovasostomia que pode reverter a vasectomia. No entanto, os resultados variam de acordo com o tempo decorrido desde o procedimento e outros fatores individuais", diz o médico.

Ou seja, quanto mais tempo passar, menores as chances: "Quanto mais cedo for feita a reversão, maiores as chances de sucesso. Mas mesmo com a cirurgia bem-sucedida, não há garantia absoluta de que o homem conseguirá ter filhos naturalmente , pois a fertilidade depende de uma série de fatores."

O alerta final é claro, e pode ser decisivo para quem, como Zé Felipe, ainda tem dúvidas: "Por isso, sempre oriento meus pacientes a considerar a vasectomia como uma decisão definitiva. Quando existe alguma dúvida, podemos discutir a opção de congelamento de espermatozoides antes da cirurgia."

Quem é Zé Felipe?

Cantor e compositor sertanejo, Zé Felipe é filho de Leonardo e Poliana Rocha, iniciou sua carreira em 2014. Conhecido por hits como Você e Eu e Não me Toca, colaborou com grandes nomes da música. Casado com a influenciadora Virgínia Fonseca, é pai de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

