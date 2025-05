Médico faz alerta após cirurgia de Andrea Nóbrega: 'Cuidados a longo prazo'

Ex-esposa de Carlos Alberto de Nóbrega, Andrea Nóbrega revelou que precisou passar por uma cirurgia nos seios e explicou o motivo do procedimento

Andrea Nóbrega revelou que passou por uma cirurgia no último final de semana e apareceu no leito de um hospital. Nas redes sociais, a atriz confessou que se submeteu a operação para trocar as próteses de silicone dos seios. Ela permaneceu 24 anos com as mesmas próteses, mas teve que trocá-las porque encapsularam .

Em um vídeo publicado no Instagram, Andrea Nóbrega deu detalhes e contou que aproveitou para não apenas trocar as próteses do silicone, mas para dar umas repaginadas estéticas no corpo: "Eu vou fazer uma pequena lipo, dar uma puxadinha. Resumo: vou virar uma garota de 15 anos [risos]”, brincou.

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Marcelo Moreira - cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - que explica sobre o silicone. O especialista reforça que próteses mamárias não são definitivas, por isso é de extrema importância realizar acompanhamentos.

"A recomendação médica é que sejam trocadas, em média, a cada 10 a 15 anos. Esse tempo pode variar dependendo do tipo de prótese, da resposta do corpo e de possíveis complicações que podem surgir ao longo do tempo. É importante lembrar que a necessidade de troca não depende apenas do tempo, mas também do estado da prótese", declara.

ACOMPANHAMENTO É FUNDAMENTAL

O Dr. Marcelo Moreira menciona que o encapsulamento — ou contratura capsular — relatado por Andréa Nóbrega acontece quando o organismo cria uma cápsula de tecido fibroso ao redor da prótese (o que é normal), mas, em alguns casos, essa cápsula se endurece de forma excessiva. O que pode causar:

Endurecimento do seio;

Dor e desconforto;

Deformação estética;

Sensação de rigidez;

Mudança no formato da mama;

Quando o encapsulamento é leve, pode ser apenas observado. Mas, em casos mais graves, a cirurgia para remoção da cápsula e troca da prótese é indicada. Por isso é tão importante o acompanhamento com um cirurgião plástico para evitar complicações.

Muitas mulheres optam também pela cirurgia de Andre Nóbrega. Segundo dados da pesquisa realizada pela Sociedade Internacional da Cirurgia Plástica (ISAPS em inglês) , divulgada no ano de 2022, o Brasil se encontra em segundo lugar no ranking internacional de realizações de cirurgias plásticas, perdendo apenas para os Estados Unidos. O Dr. Marcelo Moreira esclarece.

"Próteses de silicone são seguras e proporcionam excelentes resultados, mas exigem cuidados a longo prazo. A troca não é mito, é parte do processo natural de manutenção da saúde e da estética. Qualquer sinal de dor, alteração no formato da mama, rigidez ou desconforto deve ser avaliado o quanto antes", finaliza ao comentar o caso da apresentadora.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE ANDRÉA NÓBREGA NAS REDES SOCIAIS: