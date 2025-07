Médico faz alerta após alta hospitalar de Edu Guedes: 'É importante...'

Edu Guedes retirou um tumor no pâncreas. Segundo Ana Hickmann, o apresentador recebeu alta médica 10 dias antes do previsto

O apresentador Edu Guedes (51) foi diagnosticado com tumor no pâncreas. O apresentador deu detalhes do seu quadro de saúde. Por conta da boa recuperação, ele já está em casa e seguirá os cuidados com sua saúde nas próximas semanas. A apresentadora Ana Hickmann (44), esposa do chef, contou ao público que o companheiro recebeu alta antes do prazo previsto.

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil, entrevista o Dr. Jorge Abissamra, médico oncologista e especialista em Oncologia Clínica pelo Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. O especialista alerta para os cuidados essênciais com o apresentador após a alta médica.

"Os principais cuidados envolvem o acompanhamento oncológico com exames periódicos, para detectar precocemente qualquer sinal de recidiva. Também é importante cuidar da função pancreática, já que o pâncreas tem papel na digestão e na regulação da glicose", declara.

'Algo raro'

No caso de Edu Guedes, o tumor estar localizado na cauda e ser ressecável coloca o caso entre os mais favoráveis possíveis. O Dr. Jorge Abissamra Filho avalia o caso do apresentador e reforça a importância do diagnóstico precoce.

"O Edu Guedes teve um enorme benefício por ter diagnosticado o tumor em fase inicial. Isso é algo raro no câncer de pâncreas, que infelizmente costuma ser silencioso e só dá sintomas quando já está mais avançado", responde.

O que fazer agora?

Para uma boa recuperação, o oncologista aponta alguns cuidados e menciona, além desses, a importância de manter hábitos saudáveis, alimentação equilibrada e suporte psicológico também fazem parte do cuidado integral.

"É claro que todo câncer exige vigilância, mas ele teve acesso ao diagnóstico precoce, realizou a cirurgia e agora tem uma perspectiva muito positiva, principalmente se mantiver o acompanhamento adequado", finaliza o oncologista ao avaliar o caso do apresentador Edu Guedes.

