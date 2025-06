Médico fala sobre riscos de enjoo 'acima da média' de Rafa Kalimann: 'Sinais de alerta'

Em suas redes sociais, Rafa Kalimann chamou a atenção dos fãs ao compartilhar mais detalhes dos enjoos que tem enfrentado durante sua primeira gestação

Nesta semana, Rafa Kalimann (32) chamou a atenção dos fãs ao falar sobre um dos sintomas de sua primeira gestação, fruto de seu relacionamento com Nattan (26). Poucas horas antes do chá revelação, na última terça-feira (10), um evento realizado pelo casal com poucos amigos e familiares, a ex-participante do BBB 20 confessou que estava sentindo um enjoo "acima da média".

Em seus Stories do Instagram, a influenciadora digital desabafou sobre a situação. "Logo hoje o enjoo está acima da média", escreveu em seu perfil na rede social ao falar sobre os preparativos para o grande momento da revelação.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Igor Padovesi explica que, apesar de ser um sintoma comum em pessoas gestantes, há alguns indícios que devem ser observados e que caracterizam algum risco. "São sinais de desidratação ou de desnutrição grave, de realmente não conseguir comer, vomitar muito, ficar desidratada, o que a gestante pode observar principalmente pela urina", destaca.

"Se a urina começar a ficar muito escura, concentrada, urinando muito pouco, é um sinal de que a hidratação está ruim. Ou se tiver uma perda de peso muito expressiva no início da gravidez, esses são os principais sinais de alerta", acrescenta.

À CARAS Brasil, o ginecologista ainda faz uma série de indicações que a influenciadora digital e outras gestantes podem seguir para evitar enjoos. "Basicamente, fracionar refeições é o que a gente recomenda, porque ficar mais tempo sem comer costuma piorar o enjoo. Então, comer porções pequenas e mais fracionadas, divididas em mais vezes ao longo do dia. Evitar alimentos mais pesados, gordurosos. Essas são as medidas principais".

"E, além disso, tem medicações para náuseas que praticamente todas são de uso seguro na gravidez. Mas algumas delas, como o Dramin, podem dar muita sonolência para a mulher que já está geralmente sonolenta pela gravidez", finaliza.

