Médico fala sobre riscos de diagnóstico de Felipe Simas: 'Perda da visão'

No último domingo (22), Felipe Simas (32) abriu o coração ao falar sobre um diagnóstico que recebeu no ano passado. O ator surpreendeu os fãs ao confirmar que recebeu o laudo médico de neurite óptica. Em seu perfil do Instagram, o ator explicou mais detalhes dos sintomas, como visão turva e coloração diferente.

"Fui internado e diagnosticado com neurite óptica. E por que estou falando isso? Porque num piscar de olhos, a vida pode mudar. Na época, eu não sabia, mas aqueles sintomas poderiam ser um sinal de NMOSD [Transtorno do Espectro da Neuromielite Óptica]. Às vezes, achamos que nada vai acontecer com a gente. Temos alguns sintomas e, com a correria, deixamos por último o cuidado, a busca pelo diagnóstico", contou.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Thiago Pizarro explica que a neurite óptica é uma inflamação do nervo que conecta o olho ao cérebro (nervo óptico), geralmente causada por um processo autoimune que danifica sua bainha de mielina, interrompendo a passagem dos sinais visuais e resultando em visão embaçada, perda de cores e dor ao movimentar os olhos. "É considerada uma manifestação frequente em doenças autoimunes e infecciosas", diz.

"Existe risco real de perda de visão parcial ou, raramente, total, especialmente se não for diagnosticada precocemente. O tratamento padrão envolve corticosteroides em alta dose, administrados por via oral ou intravenosa, e em casos selecionados pode-se usar plasmaférese ou imunoglobulina para desacelerar o dano inflamatório", acrescenta.

Em seu relato, Felipe Simas esclareceu que sua visão estava um pouco turva e com coloração diferente. Apesar dos sinais, ele pensou que fosse apenas cansaço e só procurou atendimento médico no dia seguinte. O oftalmologista explica que esses sintomas são comuns em diagnósticos de neurite óptica.

"Sensação de visão turva acompanhada de alteração na percepção de cores, especialmente o vermelho, é um sintoma característico, muitas vezes acompanhado por dor ao movimentar os olhos", finaliza sobre o diagnóstico do ator.

